Тандем Юрия Александрова и Вячеслава Окунева вернется в Татарский театр оперы и балета

Фото: © Владимир Васильев

В стенах Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Джалиля готовится премьера оперы «Тоска» Джакомо Пуччини. За режиссерскую работу взялся оперный режиссер, художественный руководитель камерного музыкального театра «Санкт-Петербург Опера» – народный артист РФ, лауреат театральных премий «Золотая маска» Юрий Александров.

«Я буду ставить “Тоску” за свою карьеру, мягко говоря, не в первый раз. Но каждый раз я ставлю о том, что меня волнует в данный период моей жизни. И поэтому мои спектакли никогда не похожи друг на друга», – рассказал Александров.

Он подчеркнул, что спектакль, как и все его репертуарные работы, будет ориентирован прежде всего на зрителей, а не на критиков.

«Ведь только реакция публики на постановку – показатель успешности спектакля», – заметил Александров.

Художником-постановщиком оперы «Тоска» станет народный художник России Вячеслав Окунев.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Творческий тандем Александрова и Окунева казанскому зрителю известен не понаслышке – осенью прошлого года в стенах театра прошла премьера оперы «Паяцы» Руджеро Леонкавалло.

«С Вячеславом Окуневым мы сотрудничаем очень давно и понимаем друг друга буквально с полуслова. Надеюсь, что и в этот раз наша задумка попадет в самое сердце татарстанского зрителя», – заметил Александров.

Напомним, что предшественница готовящейся версии оперы «Тоска» шла на сцене Татарского музыкального театра почти 30 лет. Она была поставлена швейцарским режиссером Кристофером Гроссером в сотрудничестве с художником-постановщиком Игорем Гриневичем в 1993 году.

Премьерные показы оперы «Тоска» Джакомо Пуччини запланированы на 30 и 31 января. Именно ими будет ознаменован старт XXXX Международного оперного фестиваля имени Федора Шаляпина.

Состав исполнителей уточняется.