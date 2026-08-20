Танцы, Тринити и 5 четверных: триумфальный старт россиян на Гран-при в Сиане

Почти пять лет российские юниоры были в изоляции от международного льда. На этапе Гран-при ISU в китайском Сиане они вернулись — и сразу громко заявили о себе. Фефелова и Валов разгромили соперников в ритм-танце, Дзепка захватила лидерство. А Лев Лазарев выйдет на лед с детской фотографией на аккредитации. Подробности — в обзоре на «ТИ-Спорта».





Полина Фефелова и Артем Валов

Фото: телеграм-канал "Лапидарность"

Танго под южным солнцем: как российские танцоры взяли первое место в Сиане

Спортивный комплекс Цюйцзян, в котором в эти дни проходят прокаты этапа юниорского Гран-при ISU вмещает около 10 500 зрителей — и все билеты на три дня соревнований почти проданы. Солдаут на трибунах создает особую атмосферу, и наши фигуристы уже почувствовали эту поддержку.

Однако есть одна особенность: сама соревновательная арена в Сиане и тренировочная площадка находятся на расстоянии примерно 12 километров друг от друга. Это значит, что спортсмены не катаются на одной и той же площадке в разные дни — для прогонов программ и разминок используют другую, удаленную арену. Такой логистический нюанс добавляет сложности, но наши фигуристы уже адаптировались к новым условиям.

Российские юниоры не выступали на турнирах ISU с октября 2021 года. Тогда в Австрии сборная взяла 7 медалей из 12 возможных — и ушла в долгую паузу.

Первыми, кому выпала честь прервать эту тишину, стали танцоры Мария Фефелова (14 лет) и Артем Валов (17 лет) — победители первенства России и финала юниорского Гран-при страны. Их ритм-танец, поставленный французским хореографом Бенуа Ришо, стал настоящим событием: музыкальное попурри из «V for Vivaldi» и «Carol of the Bells», твизлы четвертого уровня, высокая скорость и дерзкое смешение вальса с танго.

Результат — 63,10 балла, из которых 36 — за технику. Этого хватило, чтобы опередить ближайших преследователей из Италии (57,96) и США (56,90) с отрывом более чем в пять баллов. Сразу после проката дуэт признался, что волнение ушло в тот момент, когда они услышали поддержку трибун. Сразу после проката спортсмены пообщались с прессой.

«Эмоции потрясающие. Нам было очень волнительно, но нам очень понравилась обстановка здесь. Трибуны прекрасно нас поддерживали. Очень приятно!» — призналась Мария.

Полина Февелова и Артем Валов Фото: телеграмм-канал «Лапидарность»

Артем добавил: «Поначалу, до выхода на лед, было достаточно волнительно, но как только нас начали объявлять, сразу волнение прошло. Я услышал, как люди поддерживают, сразу настроение поднялось... Захотелось порадовать всех своим прокатом. Прокат мы пока не разбирали, но для начала сезона выступление было очень неплохое. Сейчас главное — не расслабляться и готовиться к произвольной».

Тринити на льду: как София Дзепка взяла все в свои руки

Фигуристка София Дзепка попала в Сиань буквально в последний момент: за неделю до старта она заменила травмированную Елену Костылеву. И использовала этот шанс на все сто.

В короткой программе под музыку из балета «Раймонда» Дзепка чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип + тройной тулуп, а также элементы четвертого уровня. Над постановкой работали Илья Авербух и Артем Федорченко — и это было видно: легкость, пластика, полное отсутствие нервов.

Фигуристка вышла в красном платье и буквально покорила судей, получив 72,74 балла. Она уступает собственному личному рекорду лишь 0,17 балла, но при этом уверенно лидирует после короткой программы, опережая японку Карин Миядзаки (67,21) и китаянку Лю Юйсюань (66,72).

Завтра Дзепка представит произвольную программу в образе Тринити из фильма «Матрица» — и это обещает быть не менее ярким выступлением.

Детское фото Лазарева, пять четверных и битва с жарой в Сиане: что ждет россиян во второй день

Сегодня вечером в соревнованиях спортивных пар на лед выйдут Полина Шешелева и Егор Карнаухов из группы Этери Тутберидзе. Их главный козырь — четверная подкрутка, элемент, который уже вызывает пристальный интерес специалистов. Для юниорского уровня это редкость, и пара намерена удивить судей и зрителей.

А завтра Лев Лазарев, которому предстоит показать произвольную программу с пятью четверными прыжками (это уровень абсолютного мирового топ-уровня), уже успел стать звездой соцсетей. И дело не в его прыжках — пока. Дело в аккредитации.

На бейдже Лазарева — не его нынешнее лицо, а фотография мальчика примерно 11 лет. Ее отсканировали прямо с загранпаспорта. Спортсмен заметил это только по прилету и теперь выходит на соревнования с собственным детским фото на груди. Сам Лев, судя по всему, относится к этому с юмором, но болельщики уже окрестили ситуацию «самым милым мемом турнира».

При этом на льду Лазарев будет серьезен как никогда. Пять четверных в одной программе — это заявка на место среди лучших юниоров мира. Если он откатает чисто, это будет не просто выступление, а исторический прорыв.

Единственное, что омрачает пребывание российских фигуристов в Сиане — жара на ледовой арене. Из-за нее на льду появляются лужицы. «Не комильфо, очень жарко», — коротко резюмируют спортсмены. Но, кажется, даже это не способно испортить им настроение после такого триумфального первого дня.

Впрочем, это лишь начало пути. Юниорский Гран-при — это серия этапов, где Сиань только первый. Шесть сильнейших попадут в декабрьский финал в Чунцине. Соревнования продлятся до 22 августа, а уже завтра в 9:30 по московскому времени Фефелова и Валов представят произвольный танец.