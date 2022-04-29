Танцы, квесты, спиритизм: в Татарстане стартуют «Майские праздники по “Пушкинской карте”»

Культурную акцию для держателей «Пушкинской карты» запускает в майские каникулы Минкульт Татарстана. В ее программу вошли театральные премьеры, концерты, квесты, выставки и посещение музеев-заповедников республики.

Татарстан стал лидером по числу проданных билетов по «Пушкинской карте» Фото: национальныепроекты.рф

По числу проданных билетов по «Пушкинской карте» Татарстан уступил лишь Москве

Татарстан стал лидером по числу проданных билетов по «Пушкинской карте». Наша республика находится в данном рейтинге на втором месте после Москвы. Об этом сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

«Татарстан является регионом-лидером по количеству получивших “Пушкинскую карту”, ее оформили 60,9% от общего количества возможных получателей. Также мы находимся на втором месте после Москвы по количеству проданных билетов. У нас средняя стоимость билета составляет 445 рублей, в Москве этот показатель – 1,3 тыс. рублей. Наше искусство доступно для всех категорий граждан», – сказала она.

Спикер напомнила, что с 1 сентября 2021 года стартовала уникальная программа, позволяющая молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать учреждения культуры по «Пушкинской карте». Ее номинал в прошлом году составлял 3 тыс. рублей, а в этом году вырос до 5 тыс. рублей.

Проект «Пушкинская карта» инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным. Его целью является не только привлечение внимания молодежи к учреждениям культуры, но также усиление их мотивации к изучению искусства, освоение ими ценностей отечественной мировой культуры и повышение культурного уровня подрастающего поколения.

Юлия Адгамова: «У нас средняя стоимость билета составляет 445 рублей, в Москве этот показатель – 1,3 тыс. рублей. Наше искусство доступно для всех категорий граждан» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Картины из гвоздей, народные танцы и ораторское искусство

В республиканскую программу «Майские праздники по “Пушкинской карте”» с 30 апреля по 9 мая вошли 159 мероприятий. Подробнее о культурных событиях в Казани рассказал начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

«Казань – культурный центр республики, здесь сконцентрированы государственные и муниципальные учреждения культуры, проживает большое количество детей и молодежи – пользователей “Пушкинской карты”. Это более 90 тыс. человек – школьники, студенты, работающая молодежь. “Пушкинская карта” дает возможность молодым людям посещать учреждения культуры и интеллектуально проводить свой досуг. В муниципальных учреждениях культуры развернута обширная программа. Речь идет о культурных центрах, музеях, школах искусств», – сказал он.

Культурные мероприятия носят тематический характер. К примеру, концерты в КЦ «Сайдаш» посвящены 100-летию русского джаза. Казанский камерный оркестр La Primavera проводит разные тематические концерты, в том числе по музыке Дунаевского.

В культурных центрах кипит выставочная деятельность. Так, в ДК железнодорожников казанский художник Вячеслав Зайцев представляет свои картины, сделанные без красок. Мастер создает шедевры из гвоздей, скреп из степлера, штампов, песка со специями, журналов и других подручных материалов.

Казанский художник Вячеслав Зайцев представляет свои картины, сделанные без красок Фото: vk.com/galleryzaitsev

В доме Василия Аксенова проходит тематическая программа об истории изобразительного искусства Татарстана. В библиотеках пройдут мастер-классы, будет организован интеллектуальный досуг. Так, 5 мая состоится вечер поэта Айрата Бик-Булатова.

В школах искусств и дворцах культуры в начале мая также будут организованы творческие мастер-классы. Культурные центры подготовили обширную программу, где можно познакомиться с искусством современного и народного танца. Кроме того, жители Казани смогут за выходные дни не только культурно отдохнуть, но и освоить основы ораторского искусства.

«Самый большой страх после смерти – страх публичного выступления. Поэтому мы всех приглашаем на уроки по актерскому мастерству, где вам подскажут, как правильно выступать перед аудиторией», – сказал Азат Абзалов.

Еще благодаря «Пушкинской карте» можно освоить исполнительское мастерство, научиться играть на музыкальных инструментах. По эстрадному вокалу проводит интересный мастер-класс ДК имени Ленина, а в КЦ «Московский» есть возможность обучиться играть произведения на фортепиано.

Молодым людям доступны самые современные направления культуры. К примеру, можно сделать аудиозапись вокального произведения в студии в рамках медиашколы, такую возможность предлагает ДК «Юность». Там же можно послушать, как звучит собственный голос.

Азат Абзалов: «“Пушкинская карта” дает возможность молодым людям посещать учреждения культуры и интеллектуально проводить свой досуг» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Открытки ко Дню Победы и «песни, опаленные войной»

В связи с празднованием 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной в Казани пройдет множество исторических и патриотических мероприятий.

«9 Мая – Дню Победы у нас уделяется внимание не только в майские праздники. Патриотическое воспитание – наша приоритетная задача. Так, в ДК имени Ленина есть замечательный мастер-класс «Создаем значок и открытку ко Дню Победы». Его организаторы будут показывать, как правильно изображать символы Победы», – проинформировал Азат Абзалов.

Культурный центр «Чулпан» приглашает казанцев на концерт Рустема Насыбуллина. Это тематическое мероприятие, на котором прозвучат «песни, опаленные войной».

«Активным продвижением проекта „Пушкинская карта“ занимается кинотеатр „Мир“. Мы делаем интересную подборку фильмов, которая носит исторический аспект. В прокат выходит интересный фильм „1941. Крылья над Берлином“, мультфильм „Суворов: Великое путешествие“. Это интересные картины отечественных производителей, рассказывающие о нашей истории», — отметил Абзалов.

О премьере необычного спектакля-концерта «Театр & Музыка.Джалиль» рассказал директор театра Ильфир Якупов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Патриотическая премьера «Театр & Музыка.Джалиль»

Премьера необычного спектакля-концерта «Театр & Музыка.Джалиль» состоится в казанском театре имени Камала в майские праздники. О ней рассказал директор театра Ильфир Якупов.

«Театры Казани будут активно работать в праздники, представлять репертуарные спектакли, которые можно посетить по “Пушкинской карте”. Так, 2 мая в театре имени Камала состоится премьера “Театр & Музыка. Джалиль”, посвященная Мусе Джалилю. Прозвучат классические произведения в исполнении нашего оркестра. Это произведения Салиха Сайдашева, Рустема Яхина, Миляуши Хайруллиной. Это праздничный, патриотический концерт, театрализованное представление, на котором прозвучат стихи. Артисты сейчас активно готовятся и очень волнуются», – сообщил он.



На основе литературных и музыкальных произведений, воспоминаний современников, посвященных Джалилю, в исполнении драматических артистов и оркестра театра Камала перед зрителями предстанет не просто история о человеке, но прежде всего рассказ о художнике, о времени и эпохе, о прошлом и настоящем, об истории и современности. Это будет спектакль-исследование культурных кодов своего народа, которые выражены в творчестве великого татарского поэта, и творческим приношением молодого поколения театральных деятелей.

«Все дни – с 1 по 8 мая в театре будут работать два зала. Без выходных – с 13 часов дня и до 20 часов вечера у нас работает мультимедийный комплекс, посвященный театральному искусству, который можно посетить по “Пушкинской карте”», – добавил Якупов.

Кстати, театр имени Камала с 1 января татарстанцы посетили по «Пушкинской карте» уже 15 тысяч раз.

Алиса Вяткина: «Каждый год 6 мая Нацмузей РТ проводит торжественный вынос знамени. В этом году будет вынесено не одно, а целых три знамени» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Нацмузей Татарстана впервые вынесет три воинских знамени

Сразу три воинских знамени вместо одного впервые вынесет в этом году Нацмузей РТ ко Дню Победы. Событие анонсировала гендиректор Национального музея РТ Алиса Вяткина.

«Каждый год 6 мая Нацмузей РТ проводит торжественный вынос знамени. В этом году будет вынесено не одно, а целых три знамени. Дело в том, что в 2018 году Центральным музеем Вооруженных сил Минобороны РФ в фонды Национального музея была передана на хранение точная копия Знамени Победы, и мы его еще ни разу не показывали. Кроме Знамени Победы будут вынесены еще два знамени. Это оригиналы, военные боевые знамена времен войны дивизий, которые были организованы на территории Татарстана. Вход на мероприятие будет бесплатный», – сказала она.

В целом Национальный музей РТ и его филиалы предлагают 143 мероприятия по «Пушкинской карте». Особой популярностью здесь пользуется виртуальная экскурсия-трансформация в Казань начала XX века. Она проводится в очках виртуальной реальности с озвучкой на трех языках – татарском, русском и английском.

Особой популярностью пользуется виртуальная экскурсия-трансформация в Казань начала XX века Фото: tatmuseum.ru

«В майские праздники во всех музеях Татарстана вас очень ждут. Музей – это место, куда можно прийти и познакомиться с историей и культурой. У многих складывается ошибочное впечатление, что там скучно, уныло и темно. Музей давно вышел за привычные рамки работы, мы проводим лекции, мастер-классы, концерты, театральные постановки», – отметила Вяткина, обращаясь к жителям Татарстана.

Сотрудники музеев ожидают большой поток посетителей в выходные и праздничные дни. У них накоплен опыт работы с большим количеством гостей, для туристов подготовлена интересная программа. Так, сегодня в Национальном музее проходит Международный день джаза, весь день звучит джазовая музыка в живом исполнении. Для гостей также пройдет лекция известного кинокритика Адили Хайбуллиной, которая расскажет о джазе в кино, прозвучит музыка татарских исполнителей в джазовой обработке.

Еще одно интересное мероприятие, посвященное Дню Победы, пройдет во внутреннем дворе Нацмузея РТ 7 мая. На него можно прийти всей семьей. В программе праздника – мини-выставка автомобилей военных лет, мастер-классы по танцам 40-х годов XX века, эстафеты для детей и театральные композиции.

Зуфар Шакиров: «По программе “Пушкинская карта” мы предлагаем на выбор исторические квесты, музейные занятия» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Билярский музей-заповедник проводит квесты об аспирине

Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник подготовил для гостей в начале мая исторические квесты и увлекательные загадки по химии.

«По программе “Пушкинская карта” мы предлагаем на выбор исторические квесты, музейные занятия. Кроме того, приглашаем учащихся на квесты по химии, можем объяснить, откуда в России появилась таблетка аспирина, а также откуда в нашей стране появились рамочные улья, как произошел переход от бортевого пчеловодства к профессиональному. Это тоже связано с деятельностью Бутлерова», – сообщил директор музея-заповедника Зуфар Шакиров.

Он отметил, что в музее хранится один из первых рамочных ульев Российской империи. Отдельные экскурсионные программы содержат «мистические моменты, связанные со спиритизмом». По словам Шакирова, даже сами экскурсоводы рассказывают о загадочных явлениях с некоторыми опасениями.

На майских праздниках Билярский музей-заповедник предлагает гостям две квест-игры: «Загадки древнего Биляра» и «Родина великих химиков». Первая рассказывает об истории древнего города, а вторая о работе знаменитых химиков Арбузова и Бутлерова. Гости также приглашаются в архитектурно-культовый комплекс «Святой ключ».

Фото на анонсе: национальныепроекты.рф