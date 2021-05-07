Танцы, кино и караоке: КАМАЗ подготовил свою праздничную программу ко Дню Победы

ПАО «КАМАЗ» подготовил свою праздничную программу ко Дню Победы — с киносеансом под открытым небом, танцами и «победным» караоке, сообщили в пресс-службе автогиганта.

Камазовская концепция праздника будет воплощена 7 мая на площади Азатлык. Начнется она в 18 часов с концерта духового оркестра «Визит». После него на площадку выйдут артисты театра танца «Булгары».

В 19 часов челнинцев ждет показ художественного фильма «Битва за Севастополь» режиссера Сергея Мокрицкого, снятого в 2015 году. Лента получила высокие оценки кинокритиков за воплощение образа снайпера Людмилы Павличенко. Показ двухчасового фильма завершится в 21 часа исполнением песни «День Победы», ее споет вокалист «Булгар» Наиля Анасова. Горожане смогут поддержать исполнителя — слова текста песни будут выведены на большой экран.