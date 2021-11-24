Танцуют все: «театр post» представил казанцам «Диджея Павла»

Гастрольный проект «Поехали» в Казани подходит к своему завершению. За фестивальные дни на театральной площадке MOÑ свои искания в области современного театра продемонстрировали восемь независимых театров России. Ожидая широкое разнообразие форм вовлечения аудитории в спектакли, организаторы фестиваля его получили – за три недели в театральном пространстве был представлен целый парад жанров: от партиципаторного театра до новой драмы, от сайт-специфик до сторителлинга и перформанса.

Завершая череду спектаклей в рамках проекта, «театр post» предложил казанцам погрузиться в мир «Диджея Павла» — спектакль без единого слова по тексту драматурга Павла Пряжко.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Драматургию действия составляет трек-лист из одиннадцати песен советской эстрады. Композиции Аллы Пугачевой, Михаила Боярского, Валерия Леонтьева, светомузыка, диджей за пультом, виниловые пластинки и танцпол — что может быть лучше для ностальгического настроя и погружения в атмосферу дискотеки 80-х? Да вот только пляски под «Сивку-Бурку» Боярского или «Полет на дельтаплане» Леонтьева не о том.

«Сегодня мы воспринимаем советскую эстраду в лучшем случае с иронией, как стеб», — говорит один из актеров Иван Николаев.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

И пока диджей (Иван Николаев) раскрепощается от робких телодвижений к танцевальному буйству под «Канатоходку», а в этот процесс вовлекаются артисты в лице Ксении Волковой, Дмитрия Волкострелова, Дмитрия Коробкова, Максима Петрова, Дмитрия Ренанского, Алены Старостиной, перед зрителями, уютно устроившимися на полу, стоит выбор — присоединиться к процессу и отдаться музыке или поразмышлять над музыкальной компоновкой.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

«Особым образом смонтированные друг с другом композиции складываются в законченное повествование, объединенное сквозным внутренним сюжетом. Здесь все понятно, достаточно вслушаться в текст. Да и Михаилу Угарову мы не зря посвятили этот спектакль», — подсказал Дмитрий Волкострелов.

По его словам, за 50 минут зритель проживает целую жизнь. Рождается («Прорастают цветы сквозь асфальт»), ищет себя («Твой конек-горбунок есть на свете где-то»), влюбляется («Я бежал, боясь тебя не встретить») и растворяется в вечности («Вы шумите, шумите надо мною, березы»).

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Такие самостоятельные песни, за плечами которых своя история, в контексте драматургии спектакля приобретают иные смыслы.