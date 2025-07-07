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Общество 7 июля 2025 19:14

Танцующий под татарскую плясовую медведь появился на выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге

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На Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге стенд Татарстана стал одной из самых ярких площадок — здесь под татарскую народную мелодию пустился в пляс белый медведь.

Необычный танец запечатлела и опубликовала в своем Телеграм-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова. К ролику она добавила подпись: «Танцуют все! Даже медведи под татарскую плясовую на стенде Татарстана».

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 7 до 10 июля. В этом году она отмечает 15 лет. В павильоне «Екатеринбург-ЭКСПО» также есть стенд Татарстана, а на выставке работает делегация от региона, которую возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов.

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой

#иннопром #Лилия Галимова
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