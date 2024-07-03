Танцующий на концерте в честь Дня молодежи в Челнах дворник стал звездой соцсетей

Видео с танцующим на Дне молодежи в Набережных Челнах дворником стало популярным в соцсетях. На записи мужчина выполняет свои служебные обязанности, эффектно пританцовывая под песню «Чак Норрис» от выступающего на сцене дуэта «Galibri & Mavik».

Личность мужчины, который умудрялся совмещать полезное с приятным, удалось установить корреспонденту «Челнинских известий». Героем видео оказался 64-летний Илья Петрович – сотрудник МУП «Парк культуры и отдыха».

Мужчина рассказал, когда был помоложе, участвовал в художественной самодеятельности – танцевал, пел, играл на шуйской гармони.

«Работу и танец воспринимаю как физкультуру и хорошее настроение. Вообще, я люблю танцевать тихо, пока никто не видит. А тут такая зажигательная музыка была, что не удержался и совместил работу и музыку», – поделился подробностями Илья Петрович.