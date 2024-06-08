Танцующий министр, кумыс и замок с призраками: чем готова удивлять туристов Марий Эл

Пряничные домики и маленькая Европа

Добраться из Казани до Йошкар-Олы можно разными способами: на поезде, автобусе и даже обычном такси. Я выбрал рейсовый автобус, который регулярно ходит между городами. Приятно, что путешествие продолжительностью около трех часов прошло в небольшой маршрутке в компании только водителя и еще одного пассажира.

Прибыв в столицу Марий Эл, в первую очередь компания журналистов из разных регионов, съехавшихся в эти дни в Йошкар-Олу, отправилась на знаменитые набережные. Две из них названы в честь Амстердама и Брюгге, а третья носит название «Воскресенская».

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«Набережная Брюгге протяженностью чуть более 1,5 километра. Она выполнена в европейском стиле. Здесь и готика, и фламандский стиль – ступенчатые крыши и сомкнутые фасады зданий», – рассказала экскурсовод Лилия Казакова.

Внутри этих будто игрушечных зданий находится местный ЗАГС, жилой комплекс ведомственного жилья, министерства, а также большая национальная гимназия искусств колледжа культуры и искусств имени Ключникова – Палантайна. Примечательно, что рядом с набережной есть и итальянский парк – таким образом, в Йошкар-Оле отметились уже три европейские страны.

Прогулка вдоль набережной Амстердам и Воскресенской заняла около 10 минут. После можно попасть на Патриаршую площадь, которая больше всего напоминает Московский Кремль, только в миниатюре. Внимание сразу приковала толпа людей, которые собрались рядом с одним из зданий, где работает местный телерадиокомплекс. Оказалось, что раз в три часа под часами появляются фигуры 12 апостолов, которые в течение нескольких минут проезжают по балкону здания.

В этом же комплексе расположены насколько сооружений, которые местные жители называют пряничными домиками. Они построены из красного кирпича, а белые элементы обрамления еще больше делают их похожими на это сладкое угощение. На крышах некоторых пряничных домиков расположены маленькие фигурки животных и птиц, подчеркивая кажущуюся игрушечность города.

Йошкин кот и Йошкина кошка дали потомство

Здесь удалось встретить и один из символов города – Йошкину кошку.

«Многие туристы сравнивают ее образ с известной актрисой Людмилой Гурченко», – улыбнулась экскурсовод.

И все же главный символ Йошкар-Олы находится дальше, рядом с площадью Ленина – это Йошкин кот, который и привлекает всех туристов.

Интересно, что во время путешествия корреспондента «Татар-информа» по Марий Эл в столице установили и пять маленьких бронзовых фигур котят у разных достопримечательностей города, еще две обещают в ближайшее время.

«У всех туристов, которые видят наших котиков, первый вопрос такой: а где Йошкины котята? Вот наконец-то они появились», – шутит экскурсовод.

У каждого из них свой характер и образ, а также они должны помочь туристам с навигацией. Фигурки установлены в центральном парке, Музее истории города, у Благовещенской башни, Патриаршей площади и в сквере Железнодорожников.

Прогулка по ночной Йошкар-Оле

Ночью город становится особенно прекрасным и спокойным. Корреспондент «Татар-информа» в темное время суток прошел весь дневной маршрут, чтобы сравнить впечатления от нестандартного дизайна набережных.

Ощущение безграничной милоты и «игрушечности» города пропало. Теперь голландская и бельгийская набережные казались величавыми, освещаемые холодным светом фонарей. Строения уже не напоминали пряничные домики, а больше смахивали на декорации фильма в стиле нуар. И только Йошкина кошка казалась такой же задорной, стреляющей глазками в редких прохожих.

Помимо всем известных набережных удалось пройти и по центральным улицам города. К удивлению, уже к 10 часам вечера тротуары практически полностью опустели, лишь изредка на пути попадались небольшие группы молодых людей, которые прогуливались либо же спешили по своим делам. Сложилось ощущение очень спокойного места, но яркие вывески различных заведений показывали, что там полным ходом идет активная жизнь.

Единственный в мире танцующий министр и уникальный орган

Еще одним пунктом в программе путешествия стал Марийский государственный театр оперы и балета имени Сапаева. Мы оказались на постановке «Майская ночь» по Гоголю. Интересно, что художественным руководителем и действующим танцором в театре является заместитель главы Правительства региона, министр культуры, средств массовой информации и по делам национальностей Константин Иванов. Он встретился с журналистами в антракте.

Фото: предоставлено Марийским театром оперы и балета

«Думаю, что я – единственный танцующий министр не только в России, но и в мире», – смеется Иванов.

Он рассказал, что занимается каждый день. «У меня еще есть и студенты, которых я обучаю. Всегда обед провожу в театре. Таким образом держу себя в форме, это очень помогает. Важно понимать, что нельзя просто взять и выйти на сцену, к этому ведет большая подготовка. Тем более в моем возрасте любой прыжок может стать последним», – вновь пошутил он.

Нынешний министр начал свою балетную карьеру в Большом театре в Москве, после чего возглавил театр оперы и балета в Йошкар-Оле, а затем уже получил и высокую должность в руководстве региона, но творческую работу не оставил. Он выходит на сцену примерно раз в месяц. Ближайший балет с участием Иванова пройдет 21 июня.

В зрительном зале внимание привлекает огромный орган, «висящий» буквально под потолком. По словам местного органиста Арсения Ушкова, такая конструкция уникальна, так как только в Марийском театре зритель может быть так близко с исполнителем и видеть все, что он делает.

«Орган разнесен на три зоны, в том числе справа и слева от ямы. Это уникальный проект, больше ни в одном оперном театре мира вы такого не найдете. В нем более 3 тыс. труб, огромное количество механизмов. Все, как было принято 300-400 лет назад, но осовременено», – пояснил Ушков.

В России насчитывается несколько десятков органов, однако большинство из них привезены из Германии, Голландии и Чехии. А из Франции только четыре: два в Москве и по одному в Санкт-Петербурге и Йошкар-Оле, добавил музыкант.

Примечательно, что он учился в Казани и включил татарстанскую школу в топ-3 в России, отметив также две столицы.

Кумысное обертывание и 80-летний жеребец

На второй день путешествия по Марий Эл пришло время покинуть столицу. Но недалеко. Буквально в 15-20 минутах езды расположена деревня Якимово, рядом с которой работает кумысная ферма. Здесь содержатся почти 500 лошадей. О полезных свойствах конского молока рассказала главный зоотехник хозяйства Евгения Куртова.

«Кобылье молоко уникально по своему составу и близко к женскому. При этом оно гипоаллергенно и подходит девяти детям из десяти. В нем преобладают альбумин и глобулин – основные ценные элементы. Это белки молодости. Кумыс – очень популярный напиток, который в жару отлично утоляет жажду, при этом хорошо влияет на органы дыхания, пищеварения, а также на половые органы, особенно у мужчин. Не зря его называют “эликсир жизни”», – сообщила она.

На ферме занялись и развитием туристического направления. Можно снять домик, погулять с лошадьми и даже покататься, а также заказать ванную из кобыльего молока или кумысное обертывание.

«Клеопатра ежедневно принимала ванную из ослиного молока. Оно практически идентично с кобыльим. Такая процедура омолаживает, заряжает и очищает кожу. Раньше мы даже поставляли его в фитнес-клубы», – поделилась Куртова.

Кроме того, кумысолечение применяется при туберкулезе. Также есть гипотеза, что оно помогает при онкозаболеваниях.

На ферме не закупают новых кобыл, только выращивают из тех, что родили уже местные. Одной из достопримечательностей хозяйства стал жеребец Жиган, который живет здесь уже с 2000 года.

«Лошади у нас долгожители. Самый возрастной жеребец – это Жиган, ему уже 24 года. Если переводить на человеческий возраст, то ему за 80 лет», – рассказала технолог.

При этом все лошади на ферме добронравные. А Жиган вообще оказался любителем фотосессий и с удовольствием подставил свои седые брови под объективы фотографов.

Ночь в замке с призраками

До следующей точки путешествия пришлось ехать уже подольше – около трех часов от Йошкар-Олы. В деревне Юрино расположен знаменитый Шереметевский замок, который строился больше 50 лет – с 1860 по 1914 год.

Сначала туристов встречает большая стена, ограждающая сам замок. Пройдя через ворота, попадаешь в большой парк, в центре которого возвышается красное кирпичное здание.

Одно из крыльев дома приспособлено под гостевые номера, чтобы путешественники могли не только насладиться атмосферой замка на экскурсии, но и заночевать прямо в жилище Шереметевых.

Пока не все залы открыты для экскурсионных групп, но, тем не менее, прогулка заняла около часа. Дом наполнен различными интересными вещами, многие из которых сохранились со времен первых хозяев. К примеру, когда строился замок, один из залов облицевали камнями, найденными при раскопках Помпеи.

Интересная экспозиция представлена в столовой Шереметевых – стол с угощениями, который накрывали в особо торжественных случаях.

«Такой обед был посвящен приезду в усадьбу генерала русской армии Михаила Скобелева. Стол накрыт по всем канонам конца XIX века. Все блюда приготовлены из оригинальных продуктов. Но все обработано таким образом, что может простоять более года», – пояснила экскурсовод Ирина.

В центре стола стоит большой карамельный фонтан, который в тот время был показателем состоятельности семьи, два торта в готическом стиле, паштет из рубленого лосося, куропатки с картофельным пюре, стерлядь, ягоды в шампанском, красная и черная икра и множество других деликатесов.

«В коллекции Шереметевых было три полотна Айвазовского: “Закат на море”, “Крымский вид” и “Лунная ночь на черном море”. Сейчас они вывезены, но на нашей выставке представлены их шоколадные копии. Все выполнены из разных видов шоколада и какао», – продолжила экскурсовод.

Отдельное удовольствие – это выйти на просторный балкон замка, откуда открывается вид на Волгу, до берега которой около 200 метров.

После верхних этажей экскурсия ведет туристов в подвальные помещения. Здесь и пришло время рассказов о привидении.

«Легенда о привидении есть в каждом уважающем себя замке. Это произошло при втором владельце усадьбы – Сергее Васильевиче Шереметеве. Ему понравилась девушка Палаша. Она была молодая, а ему было уже за шестьдесят. Девушка убежала, а Сергей Васильевич дал приказ догнать и заживо замуровать ее в стену. Когда разбирали кладку старого дома, то нашли кости», – рассказала экскурсовод.

В подвале даже сделали призраку отдельную комнату. На него можно посмотреть издалека сквозь прутья решетки.

После всех увиденных богатств возвращаться в свои номера, где при Шереметевых жила прислуга, было даже немного обидно. Но ночь в таком отеле оставляет кучу воспоминаний. Каждую секунду удивляешься масштабу строения, а обычный поход в душ превращается в спонтанную прогулку по замку.

На посещение всех этих достопримечательностей Марий Эл ушло пару дней. Республика произвела впечатление невероятно перспективного туристического региона, однако до полной реализации властям предстоит еще много работы. Привлекают прекрасная природа, спокойный, гостеприимный народ, уникальные памятники архитектуры и многое другое. Уверен, любители путешествий по России останутся довольными туром в Марий Эл.

Фотографии: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

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