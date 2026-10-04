Танцовщица Гузалия Хуснутдинова сообщила о разводе с мужем

Танцовщица и блогер Гузалия Хуснутдинова в социальных сетях сообщила о расставании с мужем. Пара заключила никах только летом, однако брак оказался недолгим.

«Мы развелись! Теперь я снова свободная женщина. В жизни бывает всякое. Пусть я первой сама скажу: все закончилось, вот и все. Цветы нашей любви завяли, наша любовь погасла», – сказала Хуснутдинова.

Артистка также заявила, что не держит обиды на бывшего мужа.

«Мы не враги, мы развивали друг друга настолько, насколько могли: он меня, я его. На этом все закончилось. Идем дальше», – поделилась Хуснутдинова.

Подписчики поддержали артистку в комментариях. Некоторые пожелали ей всего хорошего и призвали не переживать из-за развода, другие отметили, что она слишком сильно радуется расставанию.

Видео: соцсети Гузалии Хуснутдиновой