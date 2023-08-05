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Общество 5 августа 2023 06:00

Танцевать и дегустировать: в казанском ЖК «Салават Купере» впервые пройдет гастропикник

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Танцевать и дегустировать: в казанском ЖК «Салават Купере» впервые пройдет гастропикник
Фото: дирекция парков и скверов

Сегодня на центральной площади парка рядом с ЖК «Салават Купере» в первый раз пройдет гастрономический пикник на свежем воздухе. В течение всего дня желающие смогут продегустировать блюда и десерты из самых разных казанских ресторанов и бистро и потанцевать под зажигательные музыкальные сеты, сообщает Дирекция парков и скверов.

Гастропикник начнется в 12.00. Горожане смогут взять с собой плед, приобрести понравившиеся блюда и напитки и расположиться на ближайшей зеленой лужайке, отмечают в дирекции

Со сцены каждый час будет играть новая музыкальная подборка от лучших казанских диджеев.

Продлится гастропикник до 18.00.

#гастрономический фестиваль #салават купере #парки и скверы рт
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