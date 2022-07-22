«Тампа» считает Сергачева лучшим защитником мира в будущем

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Тампа Бэй Лайтнингс» Жюльен Брисбуа объяснил порталу The Athletic, почему клуб предложил защитнику Михаилу Сергачеву восьмилетний контракт на 68 миллионов долларов.

По словам Брисбуа, 24-летний уроженец Нижнекамска Сергачев находится на пути к тому, чтобы стать лучшим защитником лиги.

«Мне кажется, защитникам нужно больше времени, чтобы их потенциал раскрылся в полной мере. Очень яркий пример — Хедман. На данный момент Виктор является лучшим защитником в мире, но в 20-22 года он не был им. На мой взгляд, Сергачев лишь на пути к своему пику», — заявил Брисбуа.

Босс «Тампы» отмечает большой прогресс Сергачева.

«В последнем розыгрыше Кубка Стэнли Михаил на самом деле спрогрессировал — особенно в серии с "Колорадо". Он был реально крут. Сергачев обладает всеми данными, чтобы его прогресс не останавливался: Михаилу только стукнуло 24, он управляет игрой в большинстве, способен выстоять в меньшинстве, он крупный, физически силен, отлично катается и технически одарен. Трудно отыскать парней, подобных ему. Осознавать, что ближайшие девять сезонов Сергачев будет частью "Тампы", очень обнадеживает», — сказал босс «Тампы».

Сергачев — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы», которая в 2016 году выменяла его из «Монреаля».

В прошедшем сезоне защитник набрал 38 (7+31) очков в 78 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 10 (2+8) баллов в 23 играх.

В Канаду Сергачев отправился в 2015 году, проведя предыдущий сезон в казанском юниорском «Ирбисе».