Таможня Татарстана с начала года изъяла больше 50 тысяч немаркированных сигарет

Фото: Татарстанская таможня

В первом полугодии 2025 года таможенники Татарстана вместе с полицией проверили магазины, торгующие табачной продукцией. В результате выявили десятки тысяч пачек сигарет без обязательной маркировки, часть из которых — контрафакт.

Так, в Зеленодольске конфисковали больше 32 тысяч пачек на общую сумму примерно 3,8 млн рублей. Из них более 12 тысяч пачек — с признаками контрафакта. В Набережных Челнах проверили два магазина: в одном было чуть больше тысячи немаркированных пачек (стоимостью 131 тыс. рублей), из которых 50 пачек оказались контрафактными, а в другом — еще 1382 пачки, среди которых оказалось 220 поддельных.

В Лаишевском районе конфисковано почти 12 тысяч пачек сигарет общей стоимостью порядка 947 тыс. рублей, из которых почти две тысячи пачек признаны контрафактными. В Казани сотрудники контролирующих служб нашли три с половиной тысячи пачек сигарет на сумму около 300 тыс. рублей, причем тысячу пачек признали контрафактными.

В свою очередь в Нижнекамске конфисковали партию электронных устройств для курения, жидкостей и прочего, всего на сумму более одного миллиона рублей.

Весь обнаруженный немаркированный товар изъяли.

«В связи с наличием признаков преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 171.1 и ст. 180 Уголовного кодекса РФ, материалы таможенного осмотра помещений и территорий направлены в соответствующие правоохранительные органы по компетенции для принятия решений», – сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.