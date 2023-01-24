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Происшествия
24 января 2023  12:19
Елена Саляхова

Таможня Татарстана напомнила о запрете ввоза БАДов из-за границы

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БАДы для похудения и ряд других сильнодействующих препаратов запрещены для ввоза в Россию из-за границы, напомнил сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ начальник татарстанской таможни Марат Гараев.

На брифинге обсуждался вопрос о витаминах и добавках, которые жители России могут заказать через интернет. Гараев предостерег, что такие покупки чреваты серьезными последствиями. В качестве примера он привел случай, когда молодой человек заказал витамины из Индии. Однако в них нашли запрещенное вещество. 

«В таких случаях возбуждается уголовное дело, причем в обязательном порядке. Ряд добавок для похудения, тестостерон – все это запрещено ввозить на территорию страны. Исключением могут быть препараты, на ввоз которых есть разрешение и сопроводительные документы, например, выписка из истории болезни и рецепт врача. При этом человек обязательно должен показать их на таможне и пройти красный коридор», – объяснил Марат Гараев.
 

#БАДы #татарстанская таможня
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