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Таможня Литвы не позволила вывезти два Tesla Cybertruck из-за санкций против России
Литовская таможня изъяла два автомобиля Tesla Cybertruck на погранпереходе «Шальчининкай» на границе с Белоруссией из-за санкций против России, сообщается на сайте ведомства.
Как отмечает ведомство, у официальных лиц есть подозрения, что эти автомобили будут впоследствии перевезены из Белоруссии в Россию, в отношении которой ЕС ввел ограничения на экспорт легковых автомобилей.
«Вильнюсское отделение Криминальной таможенной службы (МКТ) начало досудебное расследование по факту контрабанды и нарушения международных санкций. Досудебное расследование ведут прокуроры Вильнюсской районной прокуратуры», – указано в сообщении.
Автомобили хранятся в помещении литовской таможни. Лица, управлявшие машинами, после допроса были отпущены.
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