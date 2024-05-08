Таможня Литвы не позволила вывезти два Tesla Cybertruck из-за санкций против России

Литовская таможня изъяла два автомобиля Tesla Cybertruck на погранпереходе «Шальчининкай» на границе с Белоруссией из-за санкций против России, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечает ведомство, у официальных лиц есть подозрения, что эти автомобили будут впоследствии перевезены из Белоруссии в Россию, в отношении которой ЕС ввел ограничения на экспорт легковых автомобилей.

«Вильнюсское отделение Криминальной таможенной службы (МКТ) начало досудебное расследование по факту контрабанды и нарушения международных санкций. Досудебное расследование ведут прокуроры Вильнюсской районной прокуратуры», – указано в сообщении.

Автомобили хранятся в помещении литовской таможни. Лица, управлявшие машинами, после допроса были отпущены.