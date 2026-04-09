Таможенники РТ передали на уничтожение незаконно ввезенные алкоголь и сигареты

Таможенники Татарстана передали на уничтожение незаконно ввезенные алкоголь и сигареты. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Таможни РТ.

Всего ведомством было передано 112 бутылок незаконно провезенного алкоголя, а также почти 13 980 пачек табачной продукции. Товары были изъяты по 52 делам о правонарушениях. После завершения расследования дела были отправлены в суд, который постановил передать товар в федеральную собственность.

В таможне также напомнили, что физические лица могут беспошлинно ввезти лишь 3 литра алкоголя на человека, а также не более 250 граммов табачных изделий.

«Ввоз табачных изделий сверх установленных норм физическими лицами не разрешен», – предупредили в ведомстве.