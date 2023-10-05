Таможенные посты Казани и Альметьевска сменили адрес

С 5 октября 2023 года таможенные посты Татарстанской таможни в Казани и в Альметьевске меняют прописку.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, по вопросам совершения таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств теперь необходимо обращаться на Альметьевский таможенный пост, который разместился на территории Альметьевской базы Управления «Татнефтеснаб», в здании проходной, расположенной по адресу улица Объездная, дом 5 строение 1. Регион деятельности Альметьевского таможенного поста включает в себя 14 районов республики, в том числе шесть городов республиканского подчинения: Азнакаево, Альметьевск, Бавлы, Бугульма, Лениногорск и Нурлат.

В свою очередь Казанский таможенный пост теперь расположен по адресу: Зеленодольск, промышленная площадка Зеленодольск, строение 7, корпус 1.

Стоит отметить, что отдел таможенного оформления и таможенного контроля №2 Казанского таможенного поста остается на прежнем месте на территории железнодорожной станции «Лагерная» в помещениях филиала ПАО «Трансконтейнер» на улице Боевой. Регион деятельности Казанского таможенного поста насчитывает 18 районов Татарстана, а также города: Казань, Зеленодольск, Буинск, Кукмор.