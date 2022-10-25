Таможенники задержали казанца, который по почте отправлял в США военную технику

Сотрудники Татарстанской и Приволжской оперативной таможен прикрыли канал контрабанды военной техники в США, задержав семь международных почтовых отправлений. Как установили оперативники, за отправлениями стоит 38-летний казанец – он, используя вымышленные данные, пытался направить в США гарнитуры с активной системой защиты слуха ГСШ-01 и ГСШ-01 6М2.

Эти системы входят в комплект боевой экипировки «Ратник» и предназначены для блокировки шума от выстрелов и взрывов. Такая продукция относится к военной технике и запрещена к гражданскому обороту.

Фото: пресс-служба Татарстанской таможни

«Дополнительно в гараже задержанного нами обнаружено ГСШ-01 6М2 в количестве трех штук. Они также предназначались для отправки за рубеж. Клиентов он находил через социальные сети», – прокомментировал замначальника Татарстанской таможни Валерий Хренов.

Фото: пресс-служба Татарстанской таможни

На казанца возбудили уголовное дело за контрабанду военной техники. Расследование дела продолжается. Мужчину грозит лишение свободы до семи лет. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.