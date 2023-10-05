Таможенники задержали бизнесмена из РТ за фальсификацию молочки и незаконный вывоз валюты

Татарстанские таможенники раскрыли аферу по незаконному выводу валюты из страны и фальсификации молочных продуктов, сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, предприимчивый казанец зарегистрировал две фирмы, юридический адрес одной из которых был в Казани, а другой – в Беларуси. Номинальным главой белорусской фирмы стал россиянин, согласившийся от своего имени открыть в соседней стране расчетные счета в банках и передать электронные ключи доступа тому, на кого указал татарстанец. В свою очередь компанию в Казани возглавил, а также стал там одновременно и главным бухгалтером, его хороший знакомый.

Далее якобы началась деятельность по поставке товара, в виде молочной продукции. При этом фактический ввоз такого товара даже не предусматривался.

В результате деньги оседали на счетах в Беларуси, в банки предоставлялись подложные документы с недостоверными сведениями, а в торговый оборот на территории России шли фальсифицированные молочные продукты, изготовленные с использованием технических жиров. Но с этикеткой, свидетельствующей о высоком качестве товара из соседней страны.

Таможенники выяснили, что денежные средства, переведенные в Беларусь, татарстанец пытался вывезти в страны Европы и ОАЭ. Общая сумма незаконно выведенных из России средств составила более 50 млн руб.

Сейчас в отношении 33-летнего татарстанца и его подельников возбуждено уголовное дело. Предприимчивый казанец задержан.