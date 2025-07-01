Таможенники в аэропорту Казани задержали пассажира, пытавшегося ввезти редких попугаев

Фото: пресс-служба таможни Татарстана

Татарстанские таможенники в казанском аэропорту пресекли нелегальный ввоз редких попугаев из Средней Азии.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе таможни Татарстана, их рыночная стоимость превышает 1,6 млн рублей. Восемь птиц нашли в деревянном ящике. Владелец крылатых не предоставил на них разрешительные документы, но объяснил, что купил попугаев для разведения и дальнейшей продажи.

Согласно заключению специалиста, птицы идентифицированы как «Жако краснохвостый». Данный вид занесен в Красную книгу России, а также попадает под действие Конвенции СИТЕС. Всех изъятых птиц таможенники передали сотрудникам межрегионального управления Росприроднадзора для помещения их в «Казанский зооботсад».

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда особо ценных животных». Теперь владельцу птиц грозит штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.