Таможенники установили, что житель Татарстана незаконно ввез машины из Грузии на продажу

Татарстанская таможня возбудила против альметьевца уголовное дело об уклонении от таможенных платежей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Таможенники установили, что 37-летний мужчина незаконно ввозил в Россию автомобили из Грузии. Он указывал, что везет их для себя – для личного пользования. Таким образом ему удалось ввезти 9 легковых автомобилей, а затем перепродать их и получить прибыль.

Изначально транспортные средства он регистрировал на свое имя, затем на первичный регистрационный учет их ставили уже иные физические лица.

Перепродажа автомобилей занимала у предприимчивого альметьевца от 7 до 52 дней.

«Если под видом товара для личного пользования ввезена коммерческая партия товара, то такие товары считаются незаконно перемещенными через таможенную границу и к ним не применяются нормы таможенного законодательства о ввозе и декларировании товаров для личного пользования», – пояснил заместитель начальника Татарстанской таможни Валерий Хренов.

Общая сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила 2 млн 935 тысяч рублей. В настоящее время проводится расследование.