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Таможенники Татарстана отправили в зону СВО конфискованную иномарку
Таможня Татарстана передала в зону специальной военной операции автомобиль Honda Elysion, который был конфискован за нарушение таможенного законодательства ЕАЭС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По решению суда иномарка была передана в собственность государства. После оформления всех необходимых документов сотрудники таможни передали изъятый автомобиль представителям Министерства обороны.
Помимо этого, таможенники отправили в Войсковую часть № 42984, находящуюся в Саратове, 322 предмета одежды.
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