Таможенники Татарстана отправили в зону СВО конфискованную иномарку

Фото: Пресс-служба Татарстанской таможни

Таможня Татарстана передала в зону специальной военной операции автомобиль Honda Elysion, который был конфискован за нарушение таможенного законодательства ЕАЭС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По решению суда иномарка была передана в собственность государства. После оформления всех необходимых документов сотрудники таможни передали изъятый автомобиль представителям Министерства обороны.

Фото: Пресс-служба Татарстанской таможни

Помимо этого, таможенники отправили в Войсковую часть № 42984, находящуюся в Саратове, 322 предмета одежды.