Таможенники Самары обнаружили две фуры контрафактной одежды, которые следовали в Челны

Сотрудники Самарской таможни в Оренбургской области остановили две фуры с контрафактной одеждой, которые следовали в Набережные Челны из Казахстана. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В результате осмотра инспекторы обнаружили почти 20 тыс. курток, 2 тыс. пар обуви без маркировки, а также носочные изделия с логотипом Adidas с признаками контрафакта.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, отметили в ведомстве.