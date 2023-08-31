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Таможенники Самары обнаружили две фуры контрафактной одежды, которые следовали в Челны
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Сотрудники Самарской таможни в Оренбургской области остановили две фуры с контрафактной одеждой, которые следовали в Набережные Челны из Казахстана. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
В результате осмотра инспекторы обнаружили почти 20 тыс. курток, 2 тыс. пар обуви без маркировки, а также носочные изделия с логотипом Adidas с признаками контрафакта.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, отметили в ведомстве.
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