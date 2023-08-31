news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 31 августа 2023 17:59

Таможенники Самары обнаружили две фуры контрафактной одежды, которые следовали в Челны

Скопировать ссылку

Сотрудники Самарской таможни в Оренбургской области остановили две фуры с контрафактной одеждой, которые следовали в Набережные Челны из Казахстана. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В результате осмотра инспекторы обнаружили почти 20 тыс. курток, 2 тыс. пар обуви без маркировки, а также носочные изделия с логотипом Adidas с признаками контрафакта.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, отметили в ведомстве.

Фото: ФТС России

#таможня #Контрафактная продукция
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное