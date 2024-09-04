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Таможенники RILO обсудили вопросы борьбы с наркотрафиком и контрабандой табака в Казани
В Казани состоялось 23-е заседание руководителей национальных узлов связи таможенных служб государств-участников RILO-Москва. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.
Ключевой темой обсуждения стало совершенствование базы данных Всемирной таможенной организации. Участники подчеркнули важность этого шага для усиления борьбы с нарушениями таможенного законодательства.
Кроме того, были намечены стратегии по противодействию нелегальному обороту табачных изделий и наркотиков.
Завершилось мероприятие утверждением плана деятельности RILO-Москва на предстоящий 2025 год.
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