Таможенники RILO обсудили вопросы борьбы с наркотрафиком и контрабандой табака в Казани

Фото: ФТС России

В Казани состоялось 23-е заседание руководителей национальных узлов связи таможенных служб государств-участников RILO-Москва. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

Ключевой темой обсуждения стало совершенствование базы данных Всемирной таможенной организации. Участники подчеркнули важность этого шага для усиления борьбы с нарушениями таможенного законодательства.

Кроме того, были намечены стратегии по противодействию нелегальному обороту табачных изделий и наркотиков.

Завершилось мероприятие утверждением плана деятельности RILO-Москва на предстоящий 2025 год.