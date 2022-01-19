Таможенники нашли в торговом павильоне в Казани 350 кг немаркированной крупы и орехов

Сотрудники Татарстанской таможни, Роспотребнадзора и Россельхознадзора республики продолжают проверки товаров на рынках Казани. В этот раз проверка проводилась в одном из торговых павильонов на улице Адоратского.

Во время осмотра помещений сотрудники обнаружили крупы, орехи и сухофрукты в мешках без маркировки общей массой около 352 килограммов. Стоимость немаркированных товаров составила более 78 тысяч рублей. Сотрудники Роспотребнадзора наложили арест на этот товар, как сообщается в пресс-службе Татарстанской таможни.

Фото: пресс-служба Татарстанской таможни

«В связи с наличием данных, свидетельствующих о возможном нарушении участниками оборота товаров требований технического регламента по маркировке товаров и правил маркировки, материалы таможенного осмотра помещений и территорий направлены в Роспотребнадзор для возбуждения дела об административном правонарушении по компетенции», – сообщила начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Энже Сафиуллина.