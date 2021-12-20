Таможенники нашли почти 400 кг крупы, орехов и приправ без маркировки на рынке в Казани

Сотрудники Татарстанской таможни вместе с представителями Роспотребнадзора и Россельхознадзора провели таможенный осмотр на территории одного из рынков Казани.

«Цель проверочного мероприятия направлена на выявление "санкционной" и немаркированной продукции на внутреннем рынке. Такие совместные мероприятия проводятся нами на регулярной основе», – объяснила начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Татарстанской таможни Энже Сафиуллина.

Во время проверки таможенники обнаружили продукты на которых не было маркировки: крупы, семечки, орехи, пряности и приправы. На упаковках отсутствовали этикетки со сведениями о дате изготовления, условиях хранения, сроке годности и т.д. Общий вес немаркированного товара составил 398 кг стоимостью около 75 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба Татарстанской таможни

Материалы таможенного осмотра направлены в Управление Роспотребнадзора по РТ. На все товары без маркировок наложен арест. Об этом сообщается в пресс-службе Татарстанской таможни.