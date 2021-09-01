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Ру Тат
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1 сентября 2021  14:20
Павел Климчак

Таможенники нашли на рынках Набережных Челнов почти три тонны сухофруктов без маркировки

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Сотрудники Татарстанской таможни, Камской транспортной прокуратуры и Управлений Роспотребнадзора и Россельхознадзора по РТ провели рейд по торговым складам и рынкам Набережных Челнов на проверку соблюдения экономических мер в отношении товаров, запрещенных к ввозу и обороту на территории страны.

Во время проверки обнаружили орехи, сухофрукты и крупы общим весом около 2,7 тонны, на упаковках которых не было маркировки: сведений о дате изготовления, условиях хранения, сроках годности и т.д. Общая стоимость сухофруктов и круп составила 923 тысячи рублей.

По результатам осмотра на владельца товара возбудили административное дело за нарушение технических регламентов, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Татарстанской таможни.

#маркировка товаров #таможенники #орехи #сухофрукты
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