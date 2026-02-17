news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 17 февраля 2026 13:56

Таможенники нашли 30 кг радиоактивных бусин в посылках из Казани в Петербург

Читайте нас в
Телеграм

В Казани таможенники нашли в посылках из Китая партию радиоактивных бусин общим весом 30 кг, следовавших в Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Казанского почтового отделения Федеральной таможенной службы.

Вся партия, расфасованная в 235 маленьких пакетов, была адресована получательнице из Санкт-Петербурга. Отправитель указал, что пересылает обычные стеклянные украшения, однако проверка показала в бусинах содержание радиоактивного тория-232.

«Уровень гамма-излучения товаров превышал норму более чем в 15 раз», – отметили в ведомстве.

Опасный груз отправили обратно в Китай.

#таможня #Радиация #посылка из китая
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ураза-2026: время сухура и ифтара, что нарушает пост и когда Ночь Кадр

Ураза-2026: время сухура и ифтара, что нарушает пост и когда Ночь Кадр

17 февраля 2026
Школы, детсады и вузы Казани перейдут на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля

Школы, детсады и вузы Казани перейдут на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля

16 февраля 2026