Таможенники нашли 30 кг радиоактивных бусин в посылках из Казани в Петербург
В Казани таможенники нашли в посылках из Китая партию радиоактивных бусин общим весом 30 кг, следовавших в Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Казанского почтового отделения Федеральной таможенной службы.
Вся партия, расфасованная в 235 маленьких пакетов, была адресована получательнице из Санкт-Петербурга. Отправитель указал, что пересылает обычные стеклянные украшения, однако проверка показала в бусинах содержание радиоактивного тория-232.
«Уровень гамма-излучения товаров превышал норму более чем в 15 раз», – отметили в ведомстве.
Опасный груз отправили обратно в Китай.