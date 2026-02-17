Таможенники нашли 30 кг радиоактивных бусин в посылках из Казани в Петербург

В Казани таможенники нашли в посылках из Китая партию радиоактивных бусин общим весом 30 кг, следовавших в Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Казанского почтового отделения Федеральной таможенной службы.

Вся партия, расфасованная в 235 маленьких пакетов, была адресована получательнице из Санкт-Петербурга. Отправитель указал, что пересылает обычные стеклянные украшения, однако проверка показала в бусинах содержание радиоактивного тория-232.

«Уровень гамма-излучения товаров превышал норму более чем в 15 раз», – отметили в ведомстве.

Опасный груз отправили обратно в Китай.