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Происшествия 2 сентября 2024 11:28

Таможенники-кинологи с собаками из стран СНГ съехались в Казань на соревнования

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Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

В столице Татарстана открылся 12-й международный турнир по многоборью на первенство кинологических структур таможенных служб государств-участников СНГ со служебными собаками. Кинологи из разных уголков мира собрались на казанском стадионе, чтобы принять участие в соревнованиях. На церемонии открытия для гостей были исполнены русские и татарские народные песни и танцы.

«Уважаемые участники соревнований, от имени Приволжского таможенного управления позвольте поздравить вас с предстоящим спортивным праздником», – обратился к участникам заместитель начальника Приволжского таможенного управления Александр Алексеичев.

На первом этапе соревнований собаки будут искать наркотики в чемоданах, которые будут разложены на поле. После этого им предстоит выполнить задание по поиску запрещенных веществ в автобусе.

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

#соревнования #кинологи
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