Таможенники Казани обнаружили в чемодане азербайджанца 10 кг живых пиявок

Более 10 кг незадекларированных пиявок нашли во время таможенного контроля в казанском аэропорту, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Татарстанской таможни.

Пиявок нашли у уроженца Азербайджана, который прибыл в столицу рейсом Баку – Казань. Он пытался пронести через таможню коробку с 11-ю мешочками, внутри которых была земля с живыми пиявками. Их общий вес составил более 10 кг.

У 55-летнего азербайджанца не было разрешительных документов или ветеринарного сертификата на пиявок. По его словам, в бакинском аэропорту к нему подошел незнакомец в форме майора и попросил передать коробку человеку, который встретит его в Казани. Сам мужчина в столице республики транзитом, после этого он хотел дальше лететь в Москву.

Как объяснили на таможенном посту аэропорта Казани, пиявки относятся к категории живых животных, соответственно их перевоз подлежит обязательному ветеринарному контролю.

«Для принятия решения о возможности ввоза пиявок мы направили их на досмотр представителям Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Они вынесли решение о запрете их ввоза. Впоследствии товар был ими изъят и уничтожен», – сообщил начальник поста Мирзанур Гараев.