Тамбиева официально уволили из «Адмирала»: куда дальше – в «Барыс»?

Хоккейный клуб «Адмирал» официально уволил Леонида Тамбиева с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности наставника клуба будет Ильнур Гизатуллин. Чем запомнился Тамбиев в «Адмирале», и где дальше в КХЛ может оказаться тренер – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: hcadmiral.pro

Ставил «противный» хоккей и выбивал «Салават Юлаев» в плей-офф

Эпоха Леонида Тамбиева на Дальнем Востоке подошла к концу. 55-летний специалист возглавлял «Адмирал» с 2021 года, и в новейшей истории «моряков» – это, бесспорно, самый успешный тренер клуба. В плей-офф Кубка Гагарина 2023 года Леониду Тамбиеву вместе со своими хоккеистами удалось дойти до полуфинала Восточной конференции, сначала выбив «Салават Юлаев», а потом и дав достойный бой «Ак Барсу».

Хоккей Леонид Тамбиев ставил в «Адмирале» специфичный. Многие игроки в своих интервью не раз называли его вязким, тягучим, неудобным. Кто-то вообще позволял себе очень грубые формулировки на подобии «блевотный хоккей». Но именно Тамбиев, пожалуй, красноречивее всего охарактеризовал стиль игры команды – «противный хоккей». И действительно, за годы работы Леонида Тамбиева «Адмирал» превратился в один из самых неуступчивых коллективов КХЛ.

Обладая не самыми мощными финансовыми ресурсами и непростым географическим положением, из сезона в сезон «моряки» цеплялись за плей-офф. Понятно, что о победе в Кубке Гагарина «Адмиралу» было мечтать наивно, однако кровушки в первом раунде подопечные Тамбиева попить способны были у кого угодно. Собственно, в плей-офф минувшего сезона так и произошло. «Адмирал» был очень близок к тому, чтобы выбить уже в первом раунде «Трактор», который по итогу дошел до финала Кубка Гагарина.

«Адмирал» сначала пошел по стопам «Амура»...

В начале текущего сезона со стороны руководства дальневосточников к Тамбиеву был полный кредит доверия. Команда усилилась неплохими исполнителями, в частности, клуб сумел позволить себе подписать хоккеистов, к примеру, уровня Игоря Гераськина. И ожидалось, что «Адмирал» может стать одной из «темных лошадок» в плей-офф 2026 года.

Но сейчас о плей-офф думать «Адмиралу» преждевременно. Сначала еще туда надо попасть, ведь на данный момент «моряки» идут лишь десятыми в таблице Восточной конференции. На бумаге «Адмирал» стал сильнее, но по игре дальневосточники начали регрессировать. Это, разумеется, отразилось и на результатах, которые мы наблюдаем к середине декабря.

Руководство «Адмирала» сначала пошло по пути «Амура», отстранив от работы Тамбиева, но как бы его еще не уволив. Напомним, у наставника хабаровчан Александра Гальченюка в течение месяца была вирусная инфекция, подробности которой в «Амуре» никто не раскрывал. А по истечении определенного времени Гальченюк был уволен со своего поста.

Аналогично и в ситуации с Тамбиевым. О его официальной отставке клуб объявил лишь вчера. Обязанности главного тренера будет исполнять ассистент Тамбиева – Ильнур Гизатуллин. «Адмирал» даст специалисту шанс проявить себя до конца 2025 года. Впрочем, поиски нового главного тренера дальневосточниками ведутся. Список фамилий кандидатов приличный: от Кудашова до Буцаева со Скабелкой.

Где окажется сам Тамбиев после «Адмирала»?

Регалии Леонида Тамбиева в КХЛ позволяют ему надеяться на то, что долго без работы он оставаться не будет. Наиболее логичным и вероятным продолжением карьеры тренера является «Барыс». Дела в Казахстане у Михаила Кравеца складываются на сегодняшний день не самым благоприятным образом. Команда идет на девятом месте вне зоны плей-офф.

«Барыс» застрял в анархии и беспорядке. Кажется, что команду спасет лишь тренер, способный поставить жесточайшую дисциплину внутри коллектива. И под эту задачу Леонид Тамбиев специалист крайне подходящий. Да и с реалиями местного хоккея наставник хорошо знаком. Тамбиев работал в свое время в тренерском штабе сборной Казахстана.