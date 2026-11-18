Фото: dynamo.ru

Московское «Динамо» объявило об уходе Леонида Тамбиева с поста главного тренера команды. Соглашение с 56-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.

«Я благодарен клубу за возможность работать с командой с великим прошлым и великим будущим. Желаю «Динамо» новых побед и больших успехов», — приводит слова Тамбиева «Матч ТВ».

«Мы благодарим Леонида за совместную работу и желаем ему удачи и успешной карьеры», — отметил генеральный директор клуба Анатолий Харчук.

Напомним, что Тамбиев возглавил «Динамо» летом нынешнего года, сменив на этом посту Вячеслава Козлова. Ранее он работал в «Адмирале» и «Северстали». 9 ноября специалист был временно отстранен от выполнения должностных обязанностей, а исполняющим обязанности главного тренера был назначен Олег Ореховский. Теперь сотрудничество с Тамбиевым прекращено официально.