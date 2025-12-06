Тамбиев отправлен в отставку с поста главного тренера «Адмирала». Его сменит Гизатуллин

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев и старший тренер Андрей Банада отправлены в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен уроженец Казани Ильнур Гизатуллин.

Поводом для решения стало сегодняшнее домашнее поражение от «Локомотива» (1:3) и общее 10-е место в таблице Востока (28 очков). Отметим, что специалист возглавил «Адмирал» в ноябре 2021 года, перебравшись из ВХЛ.

