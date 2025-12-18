news_header_top
Тамбиев о своей отставке: Честно, я такого не ожидал

Фото: hcadmiral.pro

Бывший главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал о том, как гендиректор клуба Алексей Ан объявил об его отставке в раздевалке сразу после матча с «Локомотивом» и признался, что это стало для него неожиданностью.

– Насколько неожиданным получилось ваше отстранение? Как понимаю, сразу же после игры с «Локомотивом» всё произошло.

– Да, сразу после матча, в раздевалке. Зашёл Алексей Андреевич Ан всё объявил. Честно, я такого не ожидал.

– Покоробила формулировка – «отстранён от работы». Не было ли тут какой-то конфликтной ситуации?

– Да нет, никакого конфликта, мы нормально общались. У меня была своя зона ответственности, у гендиректора своя. Он принял такое решение. Формулировка… Всё ведь определяет результат. Четыре игры проиграли дома, из зоны плей-офф выпали, наверное, он решил, что я не справляюсь. Тут надо у него спрашивать, почему он принял такое решение. Это реакция на домашнюю серию, – приводит слова Тамбиева «Чемпионат».

Леонид Тамбиев возглавлял владивостокский клуб с 2021 года. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильнур Гизатуллин.

В настоящий момент «Адмирал» занимает 10 место с 28 очками турнирной таблицы КХЛ на «Востоке».

