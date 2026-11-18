Леонид Тамбиев пришел в «Динамо» с репутацией тренера, способного бросить вызов фаворитам КХЛ, но в Москве не выдержал давления топ-клуба и прессы, а также потерял раздевалку. «ТИ-Спорт» разбирается, почему герой Владивостока провалился в столице, кто запустил тренерскую чехарду «бело-голубых» и что теперь ждет обе стороны.





Фото: dynamo.ru

Некоторые верили в Тамбиева в большом клубе, но оказалось напрасно

Когда Леонид Тамбиев покидал «Адмирал», его вполне можно было считать одним из самых интересных специалистов, готовых к следующему шагу. Во Владивостоке он не имел бюджета и подбора исполнителей, сопоставимого с топами КХЛ, но сумел создать команду, которая регулярно портила кровь фаворитам.

Тамбиев возглавил дальневосточников в ноябре 2021 года. За время его работы «Адмирал» дважды выходил в плей-офф, а весной 2023-го совершил один из самых запоминающихся подвигов в своей истории. Владивостокцы выбили из первого раунда «Салават Юлаев», причем три матча из четырех выиграли в овертайме. Затем команда дала серьезный бой казанскому «Ак Барсу», который в итоге дошел до финала Кубка Гагарина.

В сезоне-2024/25 «Адмирал» снова пробился в плей-офф и едва не сотворил еще одну сенсацию. «Моряки» дважды вели в серии с «Трактором», но в итоге уступили со счетом 2:4 будущему финалисту Кубка Гагарина. Для клуба с ограниченными возможностями это был достойный результат, а для тренера — еще одно подтверждение, что он умеет готовить команду к большим матчам.

Так что переход Тамбиева в московское «Динамо» воспринимался как логичное повышение по карьерной лестнице. Во Владивостоке он показывал, что способен выжать максимум из имеющихся ресурсов. Теперь ему предстояло работать с более глубоким составом, другими финансовыми возможностями и инфраструктурой одного из самых титулованных клубов страны. Но самое главное, команды с огромной историей. От него ждали уже не очередной красивой истории, а борьбы за самые высокие места.

Ко всему прочему, всех впечатлило «Динамо» на Кубке мэра Москвы, что в итоге и стало ловушкой для самого Тамбиева. Задрав планку ожиданий он в итоге упал еще больнее. «Бело-голубые» тогда выиграли предсезонный турнир, уверенно разобравшись в финале с минскими одноклубниками — 4:1. Казалось, что команда хорошо приняла требования нового тренера, а Тамбиев получил возможность перенести владивостокскую дисциплину и характер на более качественный подбор исполнителей.

Однако, в регулярном чемпионате быстро выяснилось: собрать сильных хоккеистов и заставить их играть в едином направлении — две совершенно разные задачи. Плюс, не захотел оставаться в клубе Никита Гусев, которому Тамбиев сразу сказал, что не видит его на прежних ролях. Форвард решил, что ему такая радость не нужна и уехал на черноморское побережье, играть первую скрипку в «Сочи».

Жесткость, которая перестала работать. Тамбиев быстро потерял раздевалку

Проблемы «Динамо» постепенно вышли за пределы хоккейной тактики. В команде накапливалось напряжение, а жесткий стиль Тамбиева, который прежде помогал ему создавать боеспособный коллектив во Владивостоке, в Москве начал работать против самого тренера.

В «Адмирале» хоккеисты прекрасно понимали, что от них требуется. Тамбиев мог быть требовательным, эмоциональным, порой неудобным и въедливым, но у команды была общая цель — доказать, что даже со скромными ресурсами можно обыгрывать фаворитов. В «Динамо» ситуация оказалась сложнее. Здесь были игроки с именем, собственным представлением о хоккее и статусом, который нельзя было просто игнорировать.

Вместо того чтобы постепенно завоевывать доверие раздевалки, Тамбиев, похоже, слишком часто пытался добиваться своего давлением. Претензии к хоккеистам, недовольство работой помощников, напряженные отношения с отдельными лидерами — все это постепенно превращало тренерский штаб в центр конфликта. В публичном пространстве появлялись сообщения о разногласиях специалиста со спортивным руководством и игроками.

В результате команда переставала выглядеть единым механизмом. И особенно показательно, что после отстранения главного тренера «Динамо» не посыпалось, как можно было бы ожидать от коллектива, лишившегося руководителя посреди сезона. Напротив, под руководством Олега Ореховского бело-голубые выиграли все три матча — у СКА, «Сибири» и «Ак Барса». Последняя победа в Казани со счетом 4:2 стала особенно показательной: москвичи действовали энергично, смело и добились результата.

Разумеется, три игры не доказывают, что все проблемы «Динамо» заключались исключительно в Тамбиеве. Но такой контраст заставлял задуматься: не слишком ли много энергии команда тратила на отношения с тренером вместо того, чтобы решать задачи на льду?

Не менее красноречивой стала история с болельщиками. После поражения от «Торпедо» в Нижнем Новгороде Тамбиев вступил в перепалку с фанатами. Тренер фактически обвинил их в том, что они подрывают его авторитет в глазах хоккеистов, и предложил не ездить на выездные матчи. Через два дня клуб отстранил специалиста от работы. Не помогли даже извинения со сладкой подобострастной улыбкой, которые якобы записаны болельщиками невзначай в одном из торговых центров Москвы.

Есть еще одна характерная черта Тамбиева — его непростые отношения с прессой и неумение правильно реагировать на работу журналистов. Во Владивостоке он мог позволить себе эмоциональную реакцию на неудобный вопрос. Казанские журналисты прекрасно помнят плей-офф 2023 года, когда Тамбиев буквально закатывал глава и не понимал, почему журналисты задают ему неудобные вопросы. Такая реакция скорее забавляла казанскую прессу, чем заставляла задуматься, что специалист просто ищет подвох во всем. В Москве, где внимание прессы к большому клубу гораздо выше, подобные реакции стали очевиднее. Тамбиев все чаще искал в вопросах «провокации» и вступал в споры вместо того, чтобы спокойно объяснять происходящее с командой.

В итоге тренер оказался в ситуации, когда недовольство звучало сразу с нескольких сторон. И если во Владивостоке его жесткость объединяла команду перед лицом более сильных соперников, то в Москве она, судя по всему, стала дополнительной причиной раскола.

Ошибка с Кудашовым, тренерская чехарда и будущее без очевидного ответа

Однако было бы слишком просто списать все проблемы московского «Динамо» на одного Тамбиева. Его неудача стала очередным эпизодом затянувшейся истории управленческих решений, которая началась еще со странного увольнения увольнения Алексея Кудашова по ходу прошлого сезона.

В прошлом ноябре руководство «Динамо» внезапно решило расстаться с Кудашовым, который работал в клубе с 2021-го. На тот момент «Динамо» далеко не выглядело командой, находящейся в безнадежном кризисе: москвичи шли в верхней части Западной конференции, а за плечами Кудашова уже были Кубок Континента и бронзовые медали чемпионата КХЛ. В Кубка Гагарина 2025 года команда дошла до полуфинала, где уступила «Трактору», а до того уверенно разобралась со СКА и «Ак Барсом».

Да, у Кудашова были критики, а руководство могло рассчитывать на больший результат. Но теперь возникает резонный вопрос: стоило ли менять тренера по ходу сезона, когда команда сохраняла позиции среди лидеров? К тому моменту «Динамо» одержало шесть побед подряд. Тем более что болельщики, несмотря на отдельные претензии, поддерживали специалиста. На трибунах ВТБ-Арены после его увольнения доносились «заряды» в поддержку Алексея Кудашова. С Леонидом Тамбиевым же вышло ровно наоборот.

Дальше началась чехарда. Кудашова сменил Вячеслав Козлов, который не смог удержать прежний уровень. Весной 2026 года клуб расстался и с ним, а затем пригласил Тамбиева. Теперь ушел и он. Получается, за относительно короткий срок «Динамо» последовательно отказалось от трех тренеров, каждый из которых должен был решить проблемы предыдущего этапа. Но стабильности это не принесло.

И здесь возникает главный вопрос к руководству бело-голубых: что именно оно ищет? Очередного специалиста с жесткой рукой, который заставит звездных хоккеистов играть по системе? Или тренера, способного выстроить отношения с раздевалкой и при этом сохранить амбиции клуба? Без ответа на этот вопрос новая фамилия на скамейке рискует стать лишь очередной временной заплаткой.

Олег Ореховский получил хороший старт, но три победы еще не делают его очевидным кандидатом на постоянную должность. «Динамо» предстоит решить, готово ли оно доверить команду специалисту из действующего штаба или вновь отправится на поиски громкого имени. В любом случае четвертая попытка за короткий срок должна быть осмысленной.

Другой вопрос: что теперь делать самому Тамбиеву? Еще недавно он выглядел тренером, способным возглавить топ-клуб и бороться за Кубок Гагарина. Теперь после московского опыта его репутация заметно подмочилась. Вряд ли ведущие команды КХЛ поспешат предложить ему аналогичный проект: сначала придется доказать, что неудача в «Динамо» была не закономерностью, а исключением.

Вероятнее всего, Тамбиеву придется начинать опять заново – с низов. В команды, где ожидания и давление ниже, а пространство для самостоятельной работы шире. Возможно, это снова будет команда уровня «Адмирала» — коллектив, которому нужно не столько набирать звезд, сколько создавать характер. Но даже там ему придется сделать выводы из московского опыта.