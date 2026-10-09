Тамбиев близок к отставке в «Динамо»: икс-фактор топ-клуба и нота от руководства

Пять поражений подряд, вылет из зоны плей-офф и конфликт с раздевалкой поставили главного тренера московского «Динамо» Леонида Тамбиева на грань отставки. Почему триумфатор предсезонки не справился с давлением топ-клуба, как менеджмент уперся в неустойку и спасут ли наставника матчи с армейцами — в материале «ТИ-Спорта».





Фото: dynamo.ru

От триумфа на Кубке Мэра до угрозы отставки Тамбиева

Старт московского «Динамо» в текущем регулярном чемпионате КХЛ вызывает серьезную тревогу, так что обсуждение вероятной отставки главного тренера Леонида Тамбиева накануне переросло в конкретный инсайд: латвийский специалист будет уволен, если команда проиграет в предстоящих матчах с армейцами — московским ЦСКА и питерским СКА.

Ситуация с «Динамо» выглядит особенно парадоксальной на фоне мощного предсезонного отрезка. На августовском Кубке Мэра Москвы бело-голубые выступили более чем уверенно, став командой-открытием и разгромив в финальном поединке минских одноклубников со счетом 4:1. В конце августа команда показывала отлаженный, структурированный хоккей и отличный темп. Однако с наступлением осени этот предсезонный флёр растаял на глазах, а выстроенная система дала сбой.

На данный момент «Динамо-Москва» имеет в своем активе катастрофическую для одного из грандов лиги статистику: 7 поражений в 14 проведенных встречах, из-за чего столичный клуб вылетел из зоны плей-офф и обосновался на непривычно низких позициях в турнирной таблице. Ситуацию усугубляет затяжная черная полоса — команда потерпела пять поражений подряд, последовательно уступив «Салавату Юлаеву» (1:3), «Трактору» (1:2), «Торпедо» (1:3), ЦСКА (3:4) и «Шанхайским Драконам» (2:3).

Прежде всего, команда столкнулась с катастрофической беззубостью в атаке и серьезными селекционными брешами. «Динамо» едва наскребает шайбы при игре в равных составах, а сам Тамбиев на пресс-конференциях регулярно сетует на кадровый голод в передней линии, давая понять, что ждет усиления от менеджмента. Впрочем, проблемы кроются не только в уровне исполнителей, но и в самом игровом рисунке. Жесткий, энергозатратный и требовательный стиль специалиста, дававший результат на коротких предсезонных турнирах, на длинной дистанции регулярки требует от хоккеистов колоссальной отдачи в каждой игре, что в итоге «сжигает» весь запал.

Тамбиев потерял раздевалку и раздражает руководство

Серия поражений перевела вопрос о будущем Леонида Тамбиева в разряд кардинальных. Но вопрос, как это часто бывает, даже не столько в волевом решении руководства, сколько в финансовой стороне дела.

Основная причина, по которой главный тренер продолжает удерживать свой пост, носит сугубо экономический характер. Действующее соглашение специалиста с «Динамо» рассчитано на два сезона с фиксированной зарплатой в 40 миллионов рублей за каждый год. В случае досрочного расторжения трудового договора по инициативе клуба, регламент обязывает выплатить тренеру полную стопроцентную неустойку за весь оставшийся срок, что делает потенциальное увольнение очень дорогостоящей авантюрой для клубного бюджета бело-голубых.

Однако раздражение верхов вызывает не только удручающая таблица, но и публичная активность самого специалиста. Леонид Григорьевич регулярно выносит сор из избы, не особенно подбирая слова и позволяя себе жесткие комментарии в адрес спортивного блока и лично генерального менеджера клуба Алексея Бадюкова. На пресс-конференциях Тамбиев не стесняется прямым текстом заявлять, что нынешняя глубина состава и качество материала, которое ему дали, банально не соответствуют высоким амбициям столичного клуба. Такая риторика — особенно на фоне того, как в соседнем «Локомотиве» Дмитрий Квартальнов без лишнего шума внедряет ту же молодежь вроде 17-летнего Пустового, выглядит как попытка превентивно переложить ответственность за селекционные промахи.

Вдобавок к медийным и финансовым трениям накалилась и обстановка внутри коллектива. По информации телеграм-канала «Хоккейные сливки», Тамбиев окончательно потерял раздевалку: хоккеисты больше не хотят биться за наставника, регулярно позволяющего себе резкие и грубые выпады в адрес подопечных как на скамейке, так и при разборе игр. Коллектив просто отвернулся и не хочет выступать под руководством Тамбиева.

Когда системный хоккей проседает физически, а тренерский авторитет держится лишь на крике, команда перестает давать результат даже в играх с аутсайдерами. В итоге «Динамо» оказалось между двух огней: выплачивать огромную неустойку клуб не хочет, но и дальше терпеть конфликт тренера с топ-менеджментом и игроками становится опасным для всего сезона.

Тренер для подвигов, а не для амбиций? Почему Тамбиев споткнулся в «Динамо»

Тамбиев долгое время заслуженно обладал статусом главного творца хоккейных чудес на Дальнем Востоке. Скромный владивостокский «Адмирал» под его руководством периодически становился главной командой-сюрпризом в КХЛ. Он дважды выводил дальневосточников в плей-офф, а весной 2023 года и вовсе совершил сенсацию, выбив в первом раунде Кубка Гагарина фаворита — уфимский «Салават Юлаев». В Кубке Гагарина едва не выбили будущего финалиста, челябинский «Трактор», ведя в счете почти всю серию, но не сумев дожать в конце.

Уже тогда ходили разговоры, мол, специалист перерос уровень середняков, досконально освоил работу в условиях ограниченных ресурсов и готов к следующему шагу — работе с грандами лиги.

Но текущее положение дел в московском «Динамо» заставляет по-новому взглянуть на тренерский профиль Леонида Григорьевича. Пока что Москва показывает, что его методики и философия эффективны в иных условиях. Тамбиев — наставник для задач, где над ним нет серьезного давления, а от самой команды изначально не ждут больших подвигов. В такой обстановке он способен лепить из условных ноунеймов дисциплинированный монолит и давать локальный результат, который делал Владивосток счастливым.

Приход же в топ-клуб с высоким бюджетом, хорошими хоккеистами и чемпионскими амбициями вскрыл уязвимые места его подхода. Тотальный контроль, жесткая критика и завышенные требования, работавшие со скромными игроками, вызывают отторжение в раздевалке с авторитетными хоккеистами. Когда от специалиста потребовалось не просто построить оборону, а создать содержательную атаку и найти компромисс с составом, конструкция посыпалась. Похоже, Тамбиев остается отличным кризис-менеджером для аутсайдеров, но пока не готов управлять топ-клубом.

Надежда на чудо: испытание армейскими грандами

Надо сказать, что Леониду Тамбиеву не слишком-то повезло с оппонентами, в матчах с которыми ему придется доказывать свою состоятельность. Обе армейские команды набрали неплохой ход к концу сентября – началу октября. Московский ЦСКА уверенно обосновался в лидирующей группе Западной конференции. Команда имеет в активе внушительную победную серию, включая уверенные выигрыши у минского «Динамо» (4:1), «Салавата Юлаева» (3:1) и у того же «Динамо» (4:3). У столичных армейцев наладилась игра в атаке, где подопечные выдерживают высокий темп и стабильно реализуют свои моменты.

Питерский СКА также обосновался на пятой строчке Запада. Команда продолжает полагаться на высокую результативность и глубину состава, выдавая яркие отрезки вроде победы над «Адмиралом» со счетом 6:5. Хотя коллектив с Невы и уступил «Северстали» (2:5), по общему потенциалу и уровню исполнителей армейцы Петербурга остаются одним из самых опасных соперников в лиге.

На этом фоне шансы динамовцев спасти положение в матчах с двумя грандами кажутся минимальными. Потеря плотности в обороне, кризис в атаке и разрыв связей с тренерским штабом вряд ли позволят «Динамо» навязать сопротивление организованной команде и, в меньшей степени, питерским армейцам. Должно случится большое чудо, чтобы внутренние проблемы Тамбиева в «Динамо» и его натянутые отношения с игроками позволили ему спастись.