«Там хороший хоккейный клуб, один из лучших в Европе». Данис Зарипов - о Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Экс-игрок «Ак Барса», а ныне депутат Госсовета Республики Татарстан Данис Зарипов в беседе с «ТИ-Спортом» прокомментировал слова Владимира Путина на прямой линии о том, что Казань – один из лучших городов Европы.

По его словам, «Ак Барс» – узнаваемая команда, которая на весь мир озвучила, что такое Казани и Татарстан.

«Как мы уже с вами ранее обсуждали, «Ак Барс» – это узнаваемая команда. Когда, например, общаемся с ребятами в другом городе, как только звучит «Ак Барс», они сразу говорят: это же команда из Татарстана, Казани. Даже за границей были такие случаи: люди, которые вообще о хоккее не знают, говорят, что Татарстан – красивая, хорошая республика и впридачу, что там хороший хоккейный клуб, один из лучших в Европе.

Да, это на самом деле так. «Ак Барс» своими результатами озвучил на весь мир, что такое Казань и Татарстан. Помимо хоккея, за последнее время в Казани прошло более сотни международных мероприятий. И это тоже открыло глаза всему миру на Татарстан и его столицу с положительной стороны», – сказал Зарипов.

«Ак Барс» – один из самых титулованных клубов в эпоху КХЛ. На его счету три Кубка Гагарина, столько же у «Металлурга» и ЦСКА.