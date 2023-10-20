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«Там уже холодно»: бойцам СВО из Лаишева отправили более 130 печей и плит на зиму
Десять тонн помощи, груженной в две машины, отправили сегодня из Лаишевского района Татарстана в новые регионы России. Волонтеры уехали в Сватовском направлении, в район Кременной, в Херсонскую и Запорожские области и в Донецкую народную республику.
Бойцам доставят крепёжный материал, маскировочные сети, продукты, но самое главное — три вида печей. Сорок печей от местных мастеров, 32 — заводские, дизельные, и еще 60 газовых плит будут согревать солдат зимой.
«Внеплановая поездка была организована именно по просьбе тех подразделений, которые находятся на севере, на Сватовском направлении, и они попросили именно печки. Но не дровяные, а на дизельном топливе. Наши умельцы, лаишевские Кулибины, сделали даже еще круче. Они изготовили четыре десятка печей, которые работают и на дровах, и на дизельном топливе, и на мазуте», — рассказал «Татар-информу» военком района Александр Афанасьев.
Помимо этого, газовые печи предоставил предприниматель Владимир Малыгин.
«Владимир Анатольевич очень хорошо постарался и предоставил нам полсотни газовых печек, которые тоже, естественно, пригодятся. Они бездымные, а значит, безопасные. Эти печи особенно будут востребованы на северном направлении — там, где сейчас уже холодно», — пояснил военком.
По просьбам бойцов будет доставлена и сетка рабица.
«Сетка рабица применяется при защите блиндажей от попадания ручных гранат, а также боеприпасов, которые скидываются с дронов, квадрокоптеров и так далее. То есть перед входом в блиндажи из рабицы делается что-то типа домиков. Когда боеприпас бросается, он скатывается в сторону, а не закатывается в блиндаж», — рассказал Александр Афанасьев.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.
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