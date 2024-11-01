«Там понимаешь, что с такими людьми мы – непобедимы»: врач РКБ о поездке на Донбасс

Валерий Матвеев: «Ничего героического в этом нет, что мы поехали»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жене о поездке сказал за день до вылета

В первый раз на Донбассе заслуженный врач Татарстана, заведующий отделением торакальной хирургии РКБ Валерий Матвеев побывал в 2022 году. Предложил поехать в Донецк давний друг Валерия Матвеева, тоже врач РКБ, который заведует военным госпиталем при больнице, – Михаил Бурмистров.

«Я всегда думал о том, каким способом можно помочь, что бы сделать. И когда он предложил, я с большим восхищением принял предложение. Я знал, что никто это не одобрит. Жене сказал в последний день перед отъездом, на всякий случай, мало ли что могло бы произойти, чтобы знала, где искать», – рассказал Валерий Матвеев.

Поездка оставалось тайной и для коллег, и для семьи, в курсе было только руководство – министр здравоохранения РТ и главный врач РКБ.

«Ничего героического в этом нет, что мы поехали. Это какой-то внутренний зов души, потребность соприкоснуться с этим», – объяснил врач.

«Когда идешь по улице, смотришь вокруг – дух войны всегда чувствуется» Фото: предоставлено Валерием Матвеевым

«Проснулся в четыре утра от звука обстрела»

«Когда мы туда приехали, я проснулся в районе часов четырех. Вначале не мог понять, почему все гремит, трясется. И гостиница была с панорамными окнами. А напротив нас другая гостиница, куда недавно был прилет – разбиты верхние этажи, обгоревшее все. И тут я понимаю, что сейчас ведется обстрел. Общей команды куда-либо бежать не было. Я снова лег, подумал: если судьба – значит, судьба, от нее не убежишь. Периодически просыпался, засыпал», – рассказал врач.

Вспоминает, что утром, когда встретились с коллегами из других регионов, кто-то из них рассказывал, что ночевал в ванной, кто-то под кроватью. Война там – в столице ДНР – на каждом шагу.

«На улицах много всего побитого. Метрах в двухстах от нас находилась центральная церковь Донецка. Буквально за месяц до нашего приезда там был обстрел, беременная женщина прямо перед храмом погибла. Когда идешь по улице, смотришь вокруг – дух войны всегда чувствуется», – говорит врач.

«Оперировали в стенах донецкого онкодиспансера» Фото: предоставлено Валерием Матвеевым

«Осколки из легких удаляли с помощью эндоскопа – без большой открытой операции»

Медицинская миссия врачей Татарстана на Донбассе заключалась в том, чтобы обменяться опытом с местными коллегами. По словам Валерия Матвеева, донецкая торакальная хирургия находилась и находится на достаточно высоком уровне. Однако на протяжении многих лет необходимое оборудование и инструменты попросту не закупались.

После воссоединения с освобожденными территориями у местных медиков начали завязываться еще более тесные связи с российскими врачами, в том числе и из Татарстана.

Валерий Матвеев называет свои поездки гуманитарным обменом в медицине. Ко всему прочему, наши медики везли на Донбасс специальные перевязочные материалы, инструменты, антибактериальные антисептики, специальные вещества для перевязки открытых ран – все, что может пригодиться. Валерий Матвеев вспоминает, что в аэропорту их постоянно останавливали, спрашивали, что они везут, – каждый раз приходилось объяснять, куда они направляются.

«Мы прочитали лекции, провели мастер-класс» Фото: предоставлено Валерием Матвеевым

«Мы прочитали лекции, провели мастер-класс – оперировали в стенах донецкого онкодиспасера. Некоторые наши методики очень понравились врачам», – рассказал Валерий Матвеев.

Оперировали, к примеру, пациента с трахеопищеводным свищом, который очень давно ждал операцию. Из-за ранения у него были повреждены трахея и пищевод, они начинали связываться. Медики РКБ вместе с местными врачами применили новую методику. Осколки из легких удаляли с помощью эндоскопа – без большой открытой операции.

Немало медиков уехало из Донецка – специалистов не хватает Фото: предоставлено Валерием Матвеевым

«Местные врачи – настоящие патриоты»

Сопровождающие делегацию врачей предупредили их, что ходить по траве нельзя – там могут быть мины-лепестки. Но даже несмотря на эти признаки войны, говорит заведующий отделением торакальной хирургии РКБ, сам Донецк очень красивый, его называют городом миллиона роз. Очень больно среди всей этой красоты видеть разрушенные здания, последствия обстрелов.

«В любой момент может быть обстрел, и куда прилетит снаряд – никто не знает. Я с местными докторами разговаривал, удивлялся, как они там живут. Они особенные люди – очень спокойные, доброжелательные, несмотря на то, что живут в непростых условиях. Все настоящие патриоты», – отметил доктор.

Увы, немало медиков уехало из Донецка – специалистов не хватает. Но из тех, кто остался помогать своим землякам, каждый на вес золота, уверен торакальный хирург РКБ.

«Пусть всего пять дней в году ты там, но от осознания причастности становится хорошо» Фото: предоставлено Валерием Матвеевым

Валерий Матвеев поделился историями местных врачей, которые его поразили. Например, 30-летний хирург сам на своей машине каждую неделю возит гуманитарные грузы практически на передовую, преодолевая порядка 300 километров в одну сторону.

Или история 25-летней девушки из Донецка, которая трудилась ординатором в местном онкодиспансере.

«И она ездит в хирургических бригадах на передовую. Оказывает медицинскую помощь. Забирает там больных, увозит в госпитали. Она рассказывала, как водитель буквально вытолкнул ее на ходу из машины, и тут же по автомобилю проехал танк. Она потеряла сознание, сломала ребра, получила травмы, но выжила. Несмотря на все это, она продолжала туда ездить», – рассказал Валерий Матвеев.

Эту девушку, к слову, пригласили на стажировку в Казань, сейчас она – молодой врач – перенимает опыт коллег в РКБ.

Фото: предоставлено Валерием Матвеевым

«Там нет ни паники, ни страха»

Второй раз в Донецк врачи РКБ поехали в 2023 году в том же составе.

«Там нет ни паники, ни страха, но какой-то адреналин все равно есть. Ты чувствуешь, что тебе это нужно. Пусть всего пять дней в году ты там, но от осознания причастности становится хорошо. Потребность появляется и в общении с людьми», – подчеркнул он.

Завотделением РКБ признался – во вторую поездку все было немного по-другому, не было обостренного чувства восприятия происходящего, ко многому был уже готов. Вспоминает, что жене о том, что снова едет на Донбасс, рассказал за неделю до выезда. Она отнеслась с пониманием – переживала, но отпустила.

«У нас возрождается вера в людей. В то, что есть у нас такие люди, а значит, мы непобедимы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Там чувствуешь себя как после храма, будто прикоснулся к чему-то чистому»

«Когда мы возвращаемся, разговариваем – говорим о том, что у нас возрождается вера в людей. В то, что есть у нас такие люди, а значит, мы непобедимы. Здесь я общаюсь с бойцами, которые в госпиталях, там – с бойцами, врачами, мирными жителями. Нас победить невозможно. Не дает покоя мысль, что мы живем хорошо, сытно, а там идет война. Думаешь, надо снова туда поехать и что-то полезное сделать. Но уехать не так просто, здесь тоже работы немало», – подчеркнул врач.

После таких поездок, говорит доктор, вновь появляются силы жить и вера в стойкость русского духа.

«Там на протяжении длительного времени чувствуешь себя как после храма. Будто прикоснулся к чему-то чистому, без шелухи. У нас любят заниматься каким-то лицемерием, что-то приукрасить. Люди, которые еще ничего не сделали, много чего показывают. А там все как на чистом листе – и чувства, и эмоции», – подчеркнул он.

«Не дает покоя мысль, что мы живем хорошо, сытно, а там идет война» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спрашиваю: «Если появится возможность поехать вновь, поедете?» Ни секунды не колеблясь, Валерий Матвеев отвечает – да. На то он и хирург – он обязан оказывать помощь тем, кто в этом нуждается.

«Я мечтаю о мире в нашей стране. Хочу, чтобы как можно меньше людей погибало. Думаю, сегодня вся страна мечтает о мире», – заключил Валерий Матвеев.