«Там поддержка очень важна»: глава Бавлов встретился с военнослужащими

Фото: Айгуль Хабипова

Сегодня глава Бавлинского района Татарстана Ильяс Гузаиров встретился с участниками спецоперации, которые вернулись в краткосрочный отпуск на родину. Беседа прошла в теплой атмосфере за чашкой чая.

Бойцы рассказали, как проходит служба, о быте на передовой, задали интересующие вопросы. Для себя ребята ничего не попросили, только для родных, пока они сами находятся на линии соприкосновения. К примеру, один из военных попросил помочь с дровами своим родителям-пенсионерам, которые проживают в селе.

Глава района отметил, что этот вопрос будет взят на контроль.

Фото: Айгуль Хабипова

Бойцы поблагодарили руководителя муниципального образования и всех земляков за гуманитарную помощь и личные посылки. Они отметили, что такая поддержка очень важна для них. Напомним, гуманитарные грузы из района отправляются регулярно, за последний месяц в зону СВО было доставлено две партии.

Глава района пожелал бойцам удачи, отдохнуть рядом с родными и набраться сил.

Фото: Айгуль Хабипова

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Айгуль Хабиповой.