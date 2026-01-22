«Там неверующих нет»: в Пестрецах прошла встреча ветеранов СВО с имамом

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В соборной мечети Пестрецов состоялась встреча имама-мухтасиба района Наиля хазрата Абулханова с ветеранами специальной военной операции. Разговор был посвящен возвращению к мирной жизни, духовной опоре, переоценке ценностей и тем внутренним изменениям, которые происходят с человеком после пережитого на передовой.

Имам отметил, что подобные встречи важны не только для самих ветеранов, но и для всего общества.

«Наша цель – чтобы эти люди ощущали себя не просто нужными, а самой лучшей, достойнейшей частью нашего общества. Участники боевых действий – это наши защитники», – подчеркнул Наиль хазрат.

Одним из участников встречи стал житель Пестрецов Ринат Ибрагимов. Во время службы он был водителем в разведывательно-штурмовой бригаде и с первых дней находился на передовой. По его словам, в задачи входила доставка горючего и боеприпасов, а в отдельных случаях – эвакуация раненых.

«С первых дней работали на передовой: возили горючее, боеприпасы, иногда вывозили раненых», – рассказал он.

Ринат вернулся домой прошлой осенью и сейчас постепенно привыкает к мирной жизни, пытается развивать собственное дело. Он отметил, что участие в СВО серьезно изменило его мировоззрение.

«Мировоззрение сильно изменилось. Теперь на первом месте – семья», – сказал ветеран.

Ринат воспитывает двоих детей: сыну 14 лет, дочери 9 лет. По его словам, именно семья стала для него главной точкой опоры после возвращения.

Если Ринат только ищет свой путь в новой, мирной реальности, то другой участник встречи – Карим Гарипов из села Куюки – уже активно реализует себя в творчестве. После службы он посвятил себя писательству: две его книги, посвященные событиям СВО, уже изданы, третья в настоящее время находится в стадии редактирования.

Карим отметил, что на протяжении всей службы старался строго соблюдать религиозные предписания и совершать пятикратный намаз даже в сложных условиях.

Он рассказал историю, которая, по его убеждению, стала проявлением чуда и прямой помощи Всевышнего.

«Это было через два дня после освобождения Суджи. Я нашел воду, совершил омовение, отыскал сравнительно чистое место и начал читать намаз. Внезапно услышал, как справа сломалась ветка. Во время молитвы я не придал этому значения, а когда закончил, увидел сброс с дрона. У боеприпаса был сломан наконечник, благодаря этому взрыва не произошло», – рассказал Карим.

Он добавил, что именно такие моменты заставляют особенно остро осознать значение веры.

«На СВО неверующих нет», – подчеркнул ветеран.

По словам Наиля хазрата, в дальнейшем подобные встречи планируется проводить на регулярной основе. Предполагается, что они перерастут в духовный клуб, основной задачей которого станет всесторонняя поддержка ветеранов СВО и их семей.

«Мы надеемся, что общение, взаимная поддержка и совместные встречи помогут нашим защитникам обрести душевные силы и новые смыслы после пережитого», – отметил имам.

В завершение встречи Наиль хазрат вручил каждому ветерану Священный Коран. После официальной части участники были приглашены на совместное чаепитие, где общение продолжилось в теплой, неформальной обстановке.

Мероприятие было символично приурочено к месяцу Шаабан – восьмому месяцу исламского календаря, периоду духовного очищения и подготовки к священному Рамадану. Встречу также поддержала социальный координатор местного филиала фонда «Защитники Отечества» Физалия Никитина.

