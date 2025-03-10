«Там был огромный офсайд!»: Полузащитник «Спартака» Маркиньос о голе «Рубина»

фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник «Спартака» Маркиньос прокомментировал судейство в матче против «Рубина» (1:2) в рамках РПЛ.

По его словам, второй мяч Мирлинда Даку был забит из офсайда.

«Я не могу в это поверить – это же был офсайд. Мне кажется, надо было дольше смотреть момент. Пытаюсь понять, что произошло. Команда играла отлично, но нам надо во многом прибавлять и улучшать вещи», – передает слова бразильца «Чемпионат».

В данный момент «Рубин» идет на восьмом месте в таблице РПЛ. В следующем матче подопечные Рашида Рахимова сыграют с «Уралом» в рамках Кубка России. Встреча состоится 12 марта в 16:00 по мск.