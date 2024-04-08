Талые воды несколько дней топят дома на двух улицах Нурлата

Сегодня в распоряжении «Татар-информа» оказалось видео, которое снял один из жителей города Нурлат. На кадрах видно, что дорога и подъезд дома напротив затоплены водой.

Как рассказал агентству очевидец, такая обстановка сложилась на улице Степана Разина у дома №4.

«Мы сражаемся с подтоплением уже третий день и кому только не звонили с нашей проблемой. Вода со Степана Разина проникает во двор нашего дома на улице Тельмана. Там живут пожилые бабушки, которые не могут выйти из-за подтопления на улицу. Благо, нашлись неравнодушные люди, которые им помогают, носят молоко и хлеб», – рассказал очевидец.

Фото: © «Татар-информ»

По его словам, прибывает вода со стороны старого паровозного депо и попадает на улицу по широкой трубе. Не дождавшись помощи коммунальных служб, жители попытались своими силами заткнуть трубу, но вода нашла другой путь.

«Один из местных даже пригнал машину, чтобы откачать воду в колодец, но вода начала затапливать колодец другого дома. После многочисленных обращений в разные ведомства, включая прокуратуру, приехал эскаватор. Рабочие засыпали трубу мешками с песком и закопали, но воду так никто и не откачал», – рассказал агентству житель Нурлата.