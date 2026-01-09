Талия Минуллина заявила, что Турция остается лидером по инвестициям в Татарстан

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Турция лидирует по объему иностранных инвестиций в Республику Татарстан. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, ее слова приводит «ТАСС».

Это во многом связано с общностью культуры и религии – в Турции также проживает большое число мусульман, что сближает страны. Минуллина уточнила, что инвестиции из Турции направлены в основном в обрабатывающую промышленность, а также в недвижимость и сельское хозяйство.

Кроме того, активизируются экономические связи Татарстана с Китаем. Это связано с тем, что Китай стал заменять европейские страны в поставках оборудования.

Минуллина добавила, что растет сотрудничество с другими странами СНГ. Татарстан открывает промышленные парки и реализует инвестиции в Туркменистане, Таджикистане, Казахстане, Узбекистане и Киргизии. По ее словам, республика занимает активную позицию в этом направлении, что отражается на росте иностранных инвестиций.

Ранее Минуллина сообщала, что инвестиции в основной капитал Татарстана по итогам 2025 года вырастут как минимум на 10% по сравнению с 2024 годом. За первые девять месяцев прошлого года инвестиции из внебюджетных источников превысили 1 трлн рублей, что почти на 34% больше показателей 2024 года.