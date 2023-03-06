Талия Минуллина: В рамках KazanForum пройдет более 200 мероприятий

В рамках KazanForum пройдет более 200 мероприятий, в том числе свыше 140 сессий в рамках деловой программы, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) РТ Талия Минуллина в ходе встречи Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» с послами государств – членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Москве.

По ее словам, форум пройдет в 14-й раз. За эти годы появились «старожилы»: посольства Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Бахрейна, Йемена. «Они каждый год к нам приезжают — это говорит о том, что мы все делаем правильно», – отметила руководитель АИР, добавив, что всего в прошлом году форум посетили 32 дипломатические миссии.

В этом году запланировано провести 200 различных мероприятий. Так, 17 мая пройдут межправительственные комиссии, 18-19 мая – более 140 сессий деловой программы. Она составлена по трекам, в каждом из которых от трех до 10 сессий. Среди направлений: международное сотрудничество, исламские финансы, индустрия халяль, бизнес-возможности, технологии, инновации, инвестиции, образование, спорт, здравоохранение, логистика. В секции «Промышленность» особое внимание планируется уделить судостроению, нефтегазохимии и станкостроению.

В рамках форума 20 мая пройдет съезд религиозных деятелей, 21 мая в Болгаре будет отмечаться день принятия ислама Волжской Булгарией. «В этом году мы планируем привезти 11 реликвий пророка Мухаммеда, что безусловно станет важнейшим событием и привлечет много гостей», – сказала глава АИР.

Также пройдут фестиваль балета, национальные выставки в музеях, детский турнир по хоккею на льду «Золотая шайба», фиджитал «Игры будущего», шоу исламской моды с коллекциями дизайнеров из стран ОИС, фестиваль исламских кухонь разных народов, соревнования шеф-поваров исламских стран, фестиваль классической музыки.