Талия Минуллина: Татарстан сегодня является символом международных деловых событий

Презентуя на Международной выставке-форуме «Россия» стенды, на которых представлены достижения Республики Татарстан, глава Агентство инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отметила, что участие в данном мероприятии – большая честь.

«Для нас это тоже большая честь представить свои достижения в разных отраслях экономики… Сегодня на площадке ВДНХ Татарстан представляет более 50 различных мероприятий. Это лекции, мастер-классы в разных павильонах. Благодарим всех, кто нашел время посетить День нашей республики. До 12 апреля тут также будут различные активности», – отметила Минуллина.

Также глава Агентство инвестиционного развития РТ объяснила, почему стенд Республики Татарстан представляет собой огромный шар. «Это символ земного шара. Символ того, что Татарстан сегодня является символом международных деловых событий», – подчеркнула Минуллина.

Напомним, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на площадке ВДНХ и продлится до 12 апреля. Здесь продемонстрируют достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций. Ожидается, что выставку посетит Президент РФ Владимир Путин.