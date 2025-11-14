news_header_top
Общество 14 ноября 2025 09:59

Талия Минуллина станцевала с роботом на 27-й Китайской выставке высоких технологий

Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина на 27-й Китайской выставке высоких технологий, проходящей в Шэньчжэне, станцевала с роботом. Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Татарстана.

«Индивидуальный подход к каждому потенциальному инвестору!» – говорится в сообщении ведомства в Телеграм-канале.

27-я Китайская выставка высоких технологий (China Hi-Tech Fair 2025) проходит в Шэньчжэне 14-16 ноября. Раис Татарстана Рустам Минниханов ранее отмечал, что China Hi-Tech Fair 2025 – уникальная площадка, где представлены не просто отдельные технологические разработки, а целая система: искусственный интеллект, цифровая энергетика, биотехнологии.

Видео: t.me/tidanews

