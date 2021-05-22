Талия Минуллина пригласила Илона Маска построить завод Tesla в Татарстане

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина записала видео, в котором пригласила американского предпринимателя Илона Маска встретиться и обсудить строительство завода Tesla в Татарстане. Видеоролик был размещен в Instagram-аккаунте ведомства.



На видео Минуллина садится в автомобиль Tesla, припаркованный у здания АИР РТ, и проезжает на нем по центру Казани. В ролике также демонстрируются виды Иннополиса, роботы и процесс сборки КАМАЗов.



«Илон, встретимся в Татарстане», — написала Минуллина на планшете в конце видео.



Ранее Илон Маск выступил на всероссийском марафоне «Новое знание» в онлайн-формате. На мероприятиимбизнесмен анонсировал скорый запуск производства Tesla в России, а также рассказал, каким видит мир через 50 лет, и объяснил, почему человечество должно активно взаимодействовать с искусственным интеллектом.