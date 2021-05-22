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Ру Тат
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22 мая 2021  13:53

Талия Минуллина пригласила Илона Маска построить завод Tesla в Татарстане

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Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина записала видео, в котором пригласила американского предпринимателя Илона Маска встретиться и обсудить строительство завода Tesla в Татарстане. Видеоролик был размещен в Instagram-аккаунте ведомства. 


На видео Минуллина садится в автомобиль Tesla, припаркованный у здания АИР РТ, и проезжает на нем по центру Казани. В ролике также демонстрируются виды Иннополиса, роботы и процесс сборки КАМАЗов. 


«Илон, встретимся в Татарстане», — написала Минуллина на планшете в конце видео. 


Ранее Илон Маск выступил на всероссийском марафоне «Новое знание» в онлайн-формате. На мероприятиимбизнесмен анонсировал скорый запуск производства Tesla в России, а также рассказал, каким видит мир через 50 лет, и объяснил, почему человечество должно активно взаимодействовать с искусственным интеллектом. 

 

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