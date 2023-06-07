Минуллина объяснила, почему в Татарстане складывается тревожная ситуация на рынке труда

Низкий уровень безработицы, маятниковая миграция и вахтовые методы работы в Татарстане характеризуют инвестиционную привлекательность республики не с лучшей стороны. Об этом заявила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на заседании комиссий по рассмотрению заявок на получение статуса резидента ТОСЭР.

«Что касается рабочих мест, то сегодня можно сказать, что ситуация на рынке труда практически тревожная, особенно в отдельных районах республики. У нас есть маятниковая миграция, есть вахтовый метод, который используют работодатели, и у нас очень низкий уровень безработицы», – сказала Миннулина.

Она пояснила, что каждый инвестор заботится о том, кто будет работать у него на предприятии, и все они понимают, что из-за озвученных фактов этих людей нужно будет переманивать зарплатой или условиями. Есть еще вариант совместных программ обучения с учебными заведениями, но это тоже накладно, отметила глава АИР.

«Мы вроде бы говорим, что мы иновационно-технологическая республика, и с роботизацией должны освобождаться рабочие места, но на деле такого не происходит, а наоборот, занятость только увеличивается», – заключила Миннулина.

Напомним, с начала года число безработных в Татарстане сократилось на 1,1 тыс. человек до 6,3 тыс.. Так, по данным Минтруда РТ, на конец мая число зарегистрированных в качестве безработных составило 6,3 тыс. человек, при этом работодатели опубликовали 35,5 тыс. вакансий.