Талия Минуллина рассказала о перспективах развития KazanForum

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина рассказала о перспективах развития Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Своим мнением она поделилась на встрече Раиса РТ Рустама Минниханова с Чрезвычайными и Полномочными послами иностранных государств в России.

«Выставка Russia Halal Expo расширяется. Конечно, хочется, чтобы на следующий год было больше стендов стран, потому что эта выставка — прямая возможность представить свое государство, экономические возможности, торговые предложения российским предпринимателям, инвестиционные проекты для совместной реализации», — сказала спикер.

По словам Минуллиной, выставка должна стать более прикладной, чтобы большее количество стран принимало в ней участие.

Она добавила, что тема продукции и услуг по стандартам «Халяль» всегда была центральной на KazanForum.

«Хотели бы видеть на форуме банковские структуры. У нас есть вопросы с международными валютными платежами. Это напрямую влияет на бизнес. Хочется, чтобы по исламским финансам мы укрепляли сотрудничество», — отметила руководитель агентства.

На площадке форума 2024 года проходят двухсторонние конференции России и Ирана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Малайзии, Кыргызстана и других стран, продолжила она.

«В этом году усилился съезд генеральных прокуроров исламских стран. Впервые мы организуем съезды счетных палат исламских стран и налоговых органов», — подчеркнула спикер.

Она сообщила, что после того, как форум получил федеральный статус, в нем участвует больше официальных делегаций.

«Впервые проводим выставку недвижимости. Если раньше мы просили включать в официальные делегации министров экономики и промышленности, то сейчас просим министров строительства, потому что хотели бы развивать отношения в этой сфере», — заметила Минуллина.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.