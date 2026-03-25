Экономика 25 марта 2026 15:02

Талия Минуллина рассказала, что товарооборот Татарстана и Индии вырос до 400 млн долларов

Талия Минуллина
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина рассказала о товарообороте Татарстана и Индии, общаясь с журналистами на бизнес-семинаре «Как вести бизнес с Индией».

«У России с Индией товарооборот неплохой – порядка 70 млрд долларов. Хотя есть определенный перекос. Татарстан из этого объема занимает небольшую долю – 400 млн», – сказала она.

Для сравнения, по итогам 2024 года этот показатель составил 370 млн долларов.

Минуллина рассказала, что статистика по иностранным инвестициям, которые привлекает Татарстан, является закрытой.

«Но я могу вам сказать, что если сравнивать потенциал Индии и фактический объем инвестиций, то там такой разрыв, который необходимо преодолевать в срочном порядке», – добавила она.

#индия #Талия Минуллина #товарооборот
