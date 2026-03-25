Талия Минуллина рассказала, что товарооборот Татарстана и Индии вырос до 400 млн долларов
Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина рассказала о товарообороте Татарстана и Индии, общаясь с журналистами на бизнес-семинаре «Как вести бизнес с Индией».
«У России с Индией товарооборот неплохой – порядка 70 млрд долларов. Хотя есть определенный перекос. Татарстан из этого объема занимает небольшую долю – 400 млн», – сказала она.
Для сравнения, по итогам 2024 года этот показатель составил 370 млн долларов.
Минуллина рассказала, что статистика по иностранным инвестициям, которые привлекает Татарстан, является закрытой.
«Но я могу вам сказать, что если сравнивать потенциал Индии и фактический объем инвестиций, то там такой разрыв, который необходимо преодолевать в срочном порядке», – добавила она.